Міський голова Сміли саботує роботу виконкому

Заплановане на 5 червня засідання Смілянського виконавчого комітету не відбулося. Його вкотре за рішенням міського голови Сміли перенесли. При цьому причини, як і 23 травня, членам виконкому ніхто не пояснив. Але люди, що згодились працювати на громадських засадах, полишили усі справи і таки зібрались в Будинку рад. Щоправда у коридорі, бо зал засідань виявився зачиненим. З півгодини більше 10 –ти членів виконкому та люди, котрі прийшли озвучити особисті питання, знаючи, що міський голова у кабінеті, чекали. Та коли терпіння скінчилося, гуртом пішли в приймальню, аби з’ясувати, що ж відбувається і чому Олексій Цибко, котрий має очолювати роботу виконкому, саботує її

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