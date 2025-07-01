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TV сюжет Війна Головне Сміла

Волонтери підтримують постраждалих внаслідок ракетно-дронового удару по Смілі

Відeditor

Лип 1, 2025

Ворожий удар завдав значних пошкоджень житловим будинкам, адмінприміщенням, об’єктам інфраструктури. У місті триває ліквідація наслідків обстрілів і водночас — підтримка тих, хто залишився без даху над головою чи потребує допомоги.

Сьогодні до Сміли долучилась Українська церква християн віри євангельської. Волонтери розгорнули польову кухню просто неба, щоб нагодувати постраждалих гарячим пловом і додати їм сил та надії добрим словом. 

Поспілкуватися з волонтерами і подякувати за їхню працю приїхав міський голова Сміли Сергій Ананко.

Попри наслідки обстрілів, Сміла продовжує гуртуватися і тримати оборону на своєму фронті — фронті взаємодопомоги.

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Від editor

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