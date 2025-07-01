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Шок і розчарування: історія шахрайства із благодійними коштами Назарія Гусакова

Відantenna

Лип 1, 2025

Скандал вже третій тиждень не вщухає в українському медіапросторі. Чутлива тема викликала шок у пересічних українців і, ймовірно, остаточно дискредитує благодійність як спосіб самореалізації багатьох українців під час війни. І це дуже боляче може вдарити по суспільству, де вже давно домінують розчарування та втома.

В українському суспільстві, змученому війною, втратою й постійною тривогою, історії про хворих дітей, яким терміново потрібне лікування за кордоном, пробивають найтвердіші серця. Саме на такій емоційній чутливості, як з’ясувалося, і зіграв Назарій Гусаков — юнак, який кілька років позиціонував себе як важкохворий на СМА (спінальну м’язову атрофію) і збирав мільйони гривень на лікування. Нині він — у центрі одного з найгучніших благодійних скандалів останніх років.

Хто такий Назарій Гусаков?

Назарій Гусаков — молодий чоловік із Івано-Франківщини, якого роками знали в соцмережах та новинах як «хлопця з рідкісною хворобою СМА». На його історію реагували з емпатією, його інтерв’ю з’являлися у ЗМІ, на його лікування проводили марафони, збирали гроші цілі школи, парафії та навіть українська діаспора за кордоном. Благодійний збір нібито мав забезпечити купівлю дороговартісного препарату Zolgensma, який на той момент коштував понад 2 мільйони доларів.

За офіційною інформацією, зусиллями волонтерів, родини та небайдужих людей на рахунки Назарія було перераховано щонайменше 8,7 мільйона гривень, а сам він протягом останніх років вів активне життя в соцмережах, іноді знімаючи доволі суперечливі відео, що вже тоді викликали запитання.

Розслідування журналістки: перша тріщина в легенді

Першою публічною «тривогою» став матеріал журналістки Катерини Сірук на VolynNews, яка взялася перевірити факти після численних скарг, сумнівів і витоків особистих листувань Назарія. Вона встановила, що:

  • офіційного діагнозу СМА ніхто не бачив;
  • документи, які Гусаков публікував для підтвердження хвороби, мали ознаки редагування;
  • витрати коштів на лікування не підтверджено жодними чеками чи контрактами з клініками;
  • сам Гусаков, за словами волонтерки, купував телефони, робив косметичні процедури, витрачав кошти на розваги.

Журналістка також оприлюднила частину листування з волонтеркою, яка допомагала збирати кошти. В ньому Назарій прямо визнає, що не мав підтвердженого діагнозу, але не бачить у цьому проблеми. Цитата:

«Якби я був шахраєм, то вже б давно зник. Але я просто хотів трохи допомоги».

Реакція суспільства: від підтримки до люті

Інтернет вибухнув. Люди, які донатили, ділилися скріншотами переказів, своїми історіями довіри, своїм болем — бо вірили. Парафії писали публічні листи, в яких вимагали вибачення. Інші захищали Назарія, мовляв, «можливо, він справді хворий, просто не розуміє серйозності ситуації». Але головна вимога — прозорість і перевірка.

До історії підключилася навіть редакція BBC Україна, яка підтвердила: документів про встановлений діагноз, які дозволяли б офіційно запустити міжнародне лікування, немає. Навпаки, згідно з відкритими джерелами, Назарій сам відмовився від генетичного тестування, яке могло би підтвердити або спростувати діагноз СМА. Замість цього — драма, загравання з аудиторією, ролики в TikTok, розмови про «депресію», але без звітності про використані кошти.

Правова кваліфікація: чи є тут склад злочину?

Юристи зауважують: ситуація Назарія Гусакова має всі ознаки шахрайства, тобто умисного введення людей в оману з метою заволодіння їхніми коштами. Якщо буде доведено, що Гусаков свідомо не мав діагнозу і не мав наміру лікуватися, але зібрав гроші під цією легендою — його можуть притягнути до відповідальності за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), зокрема — в особливо великих розмірах (ч. 4 цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).

Що далі?

Наразі офіційної підозри Назарію Гусакову не оголошено. Але суспільний тиск зростає. Волонтерські організації ініціюють звернення до поліції. Благодійні фонди посилюють процедури перевірки перед запуском зборів. А люди — розчаровано зізнаються: після цієї історії вони більше не довірятимуть так легко.

ВР звинувачує медіа та пропонує притягати до відповідальності замість шахраїв

Несподіваний результат викликав скандал – нардепи планують використати його задля наступу на свободу слова, яка, як відомо, у нас в країні хрома на одну ногу і без цього. Народний депутат та член парламентського комітету з питань правової політики Сергій Власенко заявив, що підготує та внесе до Верховної Ради законопроєкт про співучасть у злочині тих, хто рекламував, агітував, запрошував зробити те, що надалі буде визнано шахрайством.

«Тема дуже делікатна, але ж… не зазіхаючи на презумпцію невинуватості, хочу запитати: а всі ті псевдо ЗМІ й псевдо журналісти, які рекламували цього хлопцяі просили й агітували своїх довірливих читачів сплачувати (донатити) йому гроші, вже попросили вибачення за свою співучасть в пограбуванні українців? Чи вони ще чогось чекають?» — заявив Власенко.

Він також заявив, що без «агітації» медіа менше людей були б ошукані шахраями.

«І мова тут не про Назарія Гусакова. Мова про всіх, хто рекламував „котеджні містечка“, новобудови, банки, фінансові піраміди тощо», — додав нардеп.

Урок для всіх

Цей випадок описує реальний симптом глибшої проблеми. У часи війни та нестабільності українці залишаються надзвичайно емпатичними, відкритими до допомоги, але іноді — беззахисними перед маніпуляцією. І доки держава не створить ефективного механізму верифікації благодійних зборів, такі історії — повторюватимуться. А окремі, політики, тим часом, попіаряться на проблемі та спробують помститися медіа за старі образи. Це простіше, ніж добитися всебічних та глибоких розслідувань. Тим більше, що у нардепів і мотив прихований є — часто на цих зборах піарилися й самі вони. Тому не дивною виглядає спроба бути “святішими за Папу”.

Також ймовірною є чітка паралель між цим випадком та зборами взагалі – на будь-що, включно з армією. І увага суспільства на певний час переключиться на інші теми, ніж останні політичні тренди. Хоч якесь різноманіття? Хоча, насправді, цю проблему також заперечувати важко.

Валерій ВОРОТНИК

Від antenna

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