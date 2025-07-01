У Смілі триває робота з ліквідації наслідків ракетно-дронового удару

Наразі продовжуються роботи з розборів руйнувань та частковому відновленню пошкоджених домоволодінь.

В планах на найближчі дні передбачено виконання демонтажу руїн, розбирання будівельних об’єктів та вивезення будівельного сміття. За словами очільника міста, необхідно провести обстеження об’єктів для оцінки робіт та створення бригад для подальшого відновлення і ремонту.

В Смілі після ворожої атаки за попередніми підрахунками було пошкоджено біля двох тисяч вікон. На допомогу прийшли благодійники. Від замірів до виготовлення конструкцій і їх встановлення у будинках всім займеться благодійний фонд GEM.

З приводу відновлення зруйнованого корпусу фахового коледжу Сергій Ананко відповів, що підрахунками і прогнозами щодо відбудови будуть займатися спеціалісти.

Також міський голова наголосив, що місто створило матеріально-технічний резерв по матеріалах.