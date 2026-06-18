АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

Вул.Чехова: велосмуга чи парковка? На ділянці між бульваром Шевченка та вулицею Надпільною велосмуга регулярно використовується як місце для паркування автомобілів

Відeditor

Чер 18, 2026

Вулиця Чехова́ — одна з небагатьох магістралей Черкас, де облаштовано окрему смугу для руху велосипедистів. Проте на практиці скористатися нею вдається не завжди. На ділянці між бульваром Шевченка та вулицею Надпільною велосмуга регулярно використовується як місце для паркування автомобілів. Машини займають простір, призначений для велосипедного транспорту, змушуючи велосипедистів виїжджати в загальний потік руху.

Такі дії є порушенням Правил дорожнього руху. Зупинка та стоянка транспортних засобів на велосипедній смузі заборонені. Відповідальність за це передбачена статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за порушення може становити до 680 гривень, а автомобіль — бути евакуйований.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники розпочали підготовку до відновлення асфальтового покриття на вулиці Благовісній у середмісті Черкас

Чер 18, 2026
Дайджест Життя Офіційно У Черкасах

Із 22 червня приймання фізичних та юридичних осіб абонентським відділом КП «Черкаська служба чистоти» здійснюватиметься виключно за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170

Чер 18, 2026
TV сюжет Офіційно Охорона здоров'я Сміла

У Смілі пройти обстеження за програмою «Скринінг 40+» тепер можна у двох медзакладах

Чер 18, 2026

You missed

TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

Вул.Чехова: велосмуга чи парковка? На ділянці між бульваром Шевченка та вулицею Надпільною велосмуга регулярно використовується як місце для паркування автомобілів

18.06.2026 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники розпочали підготовку до відновлення асфальтового покриття на вулиці Благовісній у середмісті Черкас

18.06.2026 editor
Дайджест Життя Офіційно У Черкасах

Із 22 червня приймання фізичних та юридичних осіб абонентським відділом КП «Черкаська служба чистоти» здійснюватиметься виключно за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170

18.06.2026 editor
TV сюжет Офіційно Охорона здоров'я Сміла

У Смілі пройти обстеження за програмою «Скринінг 40+» тепер можна у двох медзакладах

18.06.2026 editor