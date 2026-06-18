Вул.Чехова: велосмуга чи парковка? На ділянці між бульваром Шевченка та вулицею Надпільною велосмуга регулярно використовується як місце для паркування автомобілів

Вулиця Чехова́ — одна з небагатьох магістралей Черкас, де облаштовано окрему смугу для руху велосипедистів. Проте на практиці скористатися нею вдається не завжди. На ділянці між бульваром Шевченка та вулицею Надпільною велосмуга регулярно використовується як місце для паркування автомобілів. Машини займають простір, призначений для велосипедного транспорту, змушуючи велосипедистів виїжджати в загальний потік руху.

Такі дії є порушенням Правил дорожнього руху. Зупинка та стоянка транспортних засобів на велосипедній смузі заборонені. Відповідальність за це передбачена статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за порушення може становити до 680 гривень, а автомобіль — бути евакуйований.