У Черкасах горіла дев᾽ятиповерхівка

За інформацією управління ДСНС у Черкаській області, 5 червня о 20.10 виникла пожежа у дев`ятиповерховому житловому будинку на вулиці 30 років Перемоги.

Загорання у квартирі на четвертому поверсі виявили мешканці будинку, які одразу звернулися за номером «101» по допомогу до Служби порятунку.

Ще до прибуття на місце події першого пожежно-рятувального підрозділу, мешканці, які проживали на четвертому поверсі, встигли самостійно залишити небезпечну зону. Ніхто із жителів будинку не постраждав.

Через сильне задимлення рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення змушені були працювати на місці пожежі у апаратах для захисту органів дихання. Спільними зусиллями вогнеборців, пожежу о 21:31 вдалося локалізувати, а о 21:44 повністю ліквідувати. Також, завдяки професійним діям фахівців ДСНС, вдалось запобігти поширенню вогню на інші квартири та поверхи. На боротьбу із вогнем залучалися 4 одиниці спецтехніки та 11 чоловік особового складу.

У результаті пожежі вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. За попередніми даними причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі.

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