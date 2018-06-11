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Нардепи від “Об’єднання “Самопоміч” зустрілися з громадськими активістами Черкас

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Нардепи від “Об’єднання “Самопоміч” зустрілися з громадськими активістами Черкас

Під час візиту до Черкас Народні депутати України від “Об’єднання “Самопоміч” зустрілися також з громадськими активістами міста. На зустрічі обговорили одну з найболючіших проблем Черкас- це проблема тварин-безхатьків. Роман Семенуха є автором законопроекту щодо злочинів проти тварин. Основні законодавчі ініціативи від розтлумачив присутнім. Також нардеп поцікавився станом справ на комунальному притулку для тварин у місті Черкаси та наскільки злагодженою є діяльність між активістами та працівниками комунального підприємства. Від себе Роман Семенуха пообіцяв організувати поїздку черкаським захисникам тварин до Харкова, аби перейняти досвід місцевих громадських активістів.

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TV сюжет, Політика
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