У Черкасах упорядковують контейнерні майданчики відповідно до нормативних вимог

Фахівці КП «Черкаська служба чистоти» продовжують роботи з приведення контейнерних майданчиків міста до вимог чинного законодавства, державних будівельних норм та Правил благоустрою. Цього разу на вулиці Сержанта Жужоми контейнерний майданчик перемістили з проїзної частини на внутрішню територію житлової забудови.

Нове місце розташування контейнерного майданчика — вул. Сержанта Жужоми, 6 — визначено та затверджено рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 4 червня 2026 року №769 «Про затвердження місця розташування контейнерного майданчика для збору побутових відходів».

Майданчик обслуговує мешканців одразу кількох багатоквартирних будинків: по вул. Володимира Великого, 21, 25 та 27, а також по вул. Сержанта Жужоми, 4 і 6. Його облаштовано відповідно до чинних державних норм і стандартів, а кількість контейнерів передбачена із запасом — на 25% більше від розрахункового обсягу утворення побутових відходів.

Подібні роботи у Черкасах проводять не вперше. У місті поступово усувають порушення, які накопичилися, приводячи місця збору побутових відходів у відповідність до вимог благоустрою, правил дорожнього руху та інших нормативних актів. Така робота триватиме й надалі, адже впорядкований міський простір — це питання безпеки, комфорту та зручності для всіх мешканців.