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Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець під час сесії облради прозвітував про результати роботи області у 2025 році

Відeditor

Чер 12, 2026

Серед ключових напрямків він назвав підтримку Сил оборони, розвиток ветеранської політики, відновлення пошкоджених об’єктів та економічну підтримку області.

За словами Табурця, громади Черкащини разом із бізнесом і партнерами спрямували понад 2 млрд грн на потреби оборони. В області працюють 62 ветеранські простори, 19 центрів життєстійкості та понад 120 фахівців із супроводу ветеранів.

Торік підприємці регіону отримали 378 грантів на суму понад 134 млн грн, а також залучили близько 5,8 млрд грн доступних кредитів. На Черкащині реалізують 75 інвестиційних проєктів і розвивають чотири індустріальні парки.

Очільник ОВА також зазначив, що за час повномасштабної війни в області було пошкоджено понад 1800 будівель, більшість із яких уже відновлено або відбудовують.

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Від editor

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