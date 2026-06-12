Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець під час сесії облради прозвітував про результати роботи області у 2025 році

Серед ключових напрямків він назвав підтримку Сил оборони, розвиток ветеранської політики, відновлення пошкоджених об’єктів та економічну підтримку області.

За словами Табурця, громади Черкащини разом із бізнесом і партнерами спрямували понад 2 млрд грн на потреби оборони. В області працюють 62 ветеранські простори, 19 центрів життєстійкості та понад 120 фахівців із супроводу ветеранів.

Торік підприємці регіону отримали 378 грантів на суму понад 134 млн грн, а також залучили близько 5,8 млрд грн доступних кредитів. На Черкащині реалізують 75 інвестиційних проєктів і розвивають чотири індустріальні парки.

Очільник ОВА також зазначив, що за час повномасштабної війни в області було пошкоджено понад 1800 будівель, більшість із яких уже відновлено або відбудовують.