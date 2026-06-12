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Сльози, усмішки й прощання зі школою: майже 2000 випускників пройшли центральними вулицями Черкас у «Марші Подяки – 2026»

Відeditor

Чер 12, 2026

Попереду у них нові міста, професії, знайомства й доросле життя. А поруч цього вечора були ті, хто роками навчав, підтримував, хвилювався та вірив. Нехай цей марш залишиться для них світлим спогадом про шкільні роки, друзів і людей, які допомогли зробити перший крок у майбутнє.

  1. В очікуванні однієї з найзворушливіших подій року — ходи випускників — на центральній площі зібрались випускники, їхні батьки, вчителі та друзі. Вже за лічені хвилини розпочнеться «Марш Подяки – 2026» — хода молодих черкасців, які прощаються зі школою та вирушають у новий етап життя.
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2. Майже 2000 випускників цьогоріч пройшли вулицями Черкас разом зі своїми вчителями. Попереду у них нові міста, професії, знайомства й доросле життя. А поруч цього вечора були ті, хто роками навчав, підтримував, хвилювався та вірив. Нехай цей марш залишиться для них світлим спогадом про шкільні роки, друзів і людей, які допомогли зробити перший крок у майбутнє.

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3. Черкаси оплесками зустрічали випускників кожного навчального закладу. Теплі слова, гордість за свої школи та щирі емоції стали найяскравішими моментами цього вечора.

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4. Випускників привітав міський голова. Після теплих слів і побажань юнаки та дівчата випустили в небо повітряні кульки. Завершився Марш Подяки традиційним вальсом, який став красивою крапкою в історії шкільних років цьогорічних випускників.

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Від editor

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