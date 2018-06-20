Уляна Супрун: не треба платити за всі ліки, які вам виписують під час лікування на стаціонарі

Чи ви та ваші близькі знаєте, що не повинні платити за всі ліки, які вам виписують під час лікування на стаціонарі?

В країні діє Національний перелік лікарських засобів - список ліків, які лікарні мають закуповувати обов'язково. До Нацпереліку входить обмежена кількість препаратів - а саме 427 діючих речовин від найбільш поширених хвороб та станів. Це зроблено для того, щоб у лікарнях завжди були ліки, яких найчастіше потребують українці - у повному обсязі та до кінця курсу лікування.

Є зручний інструмент, який допоможе дізнатися, чи можна в лікарні безоплатно отримати ліки, які вам виписали. Це мобільний додаток "Ліки Контроль". 👉 Встановіть його на смартфон (за цим посиланням: https://goo.gl/HSyWrf) 👉 Введіть у пошук в розділі "Пошук аналогів" МНН препарату. Це назва діючої речовини, яку зазвичай пишуть на упаковці ліків під торговорю назвою. Наприклад, у антибіотика діюча речовина може бути амоксицилін, у протигрибкового - клотримазол, а у препарату від раку крові - іматиніб. 👉 Якщо після цього побачите біля назви ліків позначку "Нацперелік" - це означатиме, що вони закуповуються за ваші податки. Ви вже їх оплатили та маєте право отримати безоплатно в лікарні! А щоб перевірити, чи наявний препарат саме у вашій лікарні, перейдіть у додатку за цим посиланням https://eliky.in.ua. Крім того, у додатку “Ліки Контроль” можна перевірити: - чи входять потрібні пацієнту препарати у програму "Доступні ліки" (детальніше про програму http://moz.gov.ua/dostupni-liki);

- знайти дешевші, проте настільки ж ефективні аналоги ліків;

- ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів;

- на предмет підробки З Нацпереліком можна ознайомитися на сайті, який запустився сьогодні: https://www.natsperelik.com.ua/. Найближчим часом у лікарнях також з’являться інформаційні плакати.