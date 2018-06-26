ТЕЦ: Гаряче водопостачання буде відновлено найближчим часом

ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно», готуючись до наступного опалювального сезону, проводить гідравлічні випробування теплових мереж на щільність. Так, станом на 25.06.2018р. завершено І етап гідровипробувань.

У ході випробувань виявлено у великій кількості пориви магістрального трубопроводу. Зокрема, досить серйозні пориви тепломережі виникли в районі вулиць Остафія Дашковича та 30-річчя Перемоги. Ліквідовувати пошкодження на цій частині теплової мережі вкрай складно.

Наразі частину поривів працівниками ТЕЦ усунено.

З 15.06.2018р. відновлене гаряче водопостачання для споживачів центру міста. Для споживачів інших районів міста гарячу воду включать із невеликою затримкою. Орієнтовний термін включення решти споживачів:

- Район залізничного вокзалу - 27.06.18р.;

- Хімселище - 06.07.18р.;

- Південно-Західний район - 15.07.18р.

Працівники підприємства продовжують оперативно ліквідовувати виявлені пориви, докладаючи максимум зусиль, аби вчасно відновити постачання гарячої води у домівки споживачів.

Адміністрація Черкаської ТЕЦ звертається до черкащан із розумінням поставитись до тимчасових незручностей.