ANTENNASTUDIO: Олег Бурячок, в’язень сумління, боєць “Айдару”, телережиссер

В 2001 році Олег Бурячок утримав тюремне ув'язнення за участь в акції "Україна без Уцчмт". Європейський Суд з прав людини визнав засудження політично вмотивованим. Тим не менш українська влада відмовилася реабілітувати Бурячка та його соратників. Олег Бурячок, тим не менш, вважає себе державником. Коли почалася російська агресія проти України Олег Бурячок, батько трьох дітей, не замислюючись пішов воювати в добровольчий батальйон "Айдар". Нині він працює над міжнародними телевізійними проектами як кинопродюсер та є режиссером в телекомпанії "Антена".

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