Сесію черкаської облради зірвали через курники

Прихильники та противники будівництва птахоферм на Чигиринщині ледь не побилися ще до початку сесійного засідання. Сільські громади зібралися біля будинку рад з гучномовцями та плакатами з метою негайно вирішити питання.

Попрацювати конструктивно депутатам не вдалося, адже мітингарі заблокували трибуну.

Селяни порушували регламент, галасували, співали народні пісні та звинувачували магната Косюка, котрий курятниками знищує українські землі.

Випустивши пар протестувальники покинули сесійну залу ні з чим. А депутати після перерви не зібралися. Тож засідання перенесли на 6 липня.

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