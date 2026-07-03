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У студії телеканалу «Антена» журналіст Валерій Воротник із політичним експертом Сергієм Пасічником аналізують сучасну інформаційну війну, яку росія веде проти України

Відeditor

Лип 3, 2026

Чи справді росія намагається впливати на настрої українців через соціальні мережі? Як працюють інформаційно-психологічні операції, чому ворог просуває наративи про безнадійність боротьби та як відрізнити обґрунтовану критику від ворожої пропаганди?

Дивіться також: Дослідження, яке розпочалося у Черкасах, привело школярку до одного з найпрестижніших університетів світу: випускниця ФІМЛІ завдяки роботі в Малій академії наук України отримала запрошення продовжити дослідження у Стенфорді

Дивіться також: Україна, Польща і Волинь: хто заробляє на історичних конфліктах? Історик, політичний експерт та аспірант ЧНУ Сергій Пасічник разом із журналістом Валерієм Воротником аналізують українсько-польські відносини

Тож, у програмі обговорюємо:
• як кремль використовує соціальні мережі для впливу на українське суспільство;
• чому зростає кількість дописів про «марність боротьби»;
• чи є критика влади загрозою для держави;
• як влада має реагувати на проблеми, щоб не залишати простір для російських інформаційних операцій;
• чому критичне мислення є одним із найважливіших елементів інформаційної безпеки.

Діліться своєю думкою в коментарях. Як, на вашу думку, можна ефективніше протидіяти російській дезінформації, не обмежуючи свободу слова?

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