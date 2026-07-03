У студії телеканалу «Антена» журналіст Валерій Воротник із політичним експертом Сергієм Пасічником аналізують сучасну інформаційну війну, яку росія веде проти України

Чи справді росія намагається впливати на настрої українців через соціальні мережі? Як працюють інформаційно-психологічні операції, чому ворог просуває наративи про безнадійність боротьби та як відрізнити обґрунтовану критику від ворожої пропаганди?

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Тож, у програмі обговорюємо:

• як кремль використовує соціальні мережі для впливу на українське суспільство;

• чому зростає кількість дописів про «марність боротьби»;

• чи є критика влади загрозою для держави;

• як влада має реагувати на проблеми, щоб не залишати простір для російських інформаційних операцій;

• чому критичне мислення є одним із найважливіших елементів інформаційної безпеки.

Діліться своєю думкою в коментарях. Як, на вашу думку, можна ефективніше протидіяти російській дезінформації, не обмежуючи свободу слова?