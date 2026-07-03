Лісова Просіка: закон — за забудовником, громада — категорично проти

Громадськість не бачить компромісів із забудовником — конфлікт на Лісовій Просіці поглиблюється Конфлікт навколо забудови ділянки на вулиці Лісова Просіка у Черкасах набирає обертів. Мешканці мікрорайону категорично проти будівництва двоповерхових таунхаусів на місці старого лісу, який було знесено ще чотири роки тому.

Водночас прокуратура не знайшла ознак злочину в діях забудовника під час знесення дерев та розчищення території. За ініціативою міської влади відбулася тристороння зустріч представників міськради, забудовника та громадськості.

Посадовці детально розповіли про історію ділянки, яку передали в оренду ще у 2007 році — за часів мерства Сергія Одарича. Однак мешканці не приймають аргументів про юридичну неможливість простого обміну земельних ділянок і наполягають: на Лісовій Просіці не повинно бути жодного будівництва.

Компромісу досягти не вдалося. Ситуація заходить у глухий кут: закон — на боці забудовника, частина мешканців — категорично проти.