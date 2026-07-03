АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Пряма мова Скандал У Черкасах

Лісова Просіка: закон — за забудовником, громада — категорично проти

Відeditor

Лип 3, 2026

Громадськість не бачить компромісів із забудовником — конфлікт на Лісовій Просіці поглиблюється Конфлікт навколо забудови ділянки на вулиці Лісова Просіка у Черкасах набирає обертів. Мешканці мікрорайону категорично проти будівництва двоповерхових таунхаусів на місці старого лісу, який було знесено ще чотири роки тому.

Водночас прокуратура не знайшла ознак злочину в діях забудовника під час знесення дерев та розчищення території. За ініціативою міської влади відбулася тристороння зустріч представників міськради, забудовника та громадськості.

Посадовці детально розповіли про історію ділянки, яку передали в оренду ще у 2007 році — за часів мерства Сергія Одарича. Однак мешканці не приймають аргументів про юридичну неможливість простого обміну земельних ділянок і наполягають: на Лісовій Просіці не повинно бути жодного будівництва.

Компромісу досягти не вдалося. Ситуація заходить у глухий кут: закон — на боці забудовника, частина мешканців — категорично проти.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

На перехресті вулиць Смаглія та Олексія Панченка у Черкасах змінили організацію дорожнього руху: на ділянці вулиці Панченка запровадили односторонній рух та встановили нові дорожні знаки

Лип 3, 2026
TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

Ремонт колектора на вулиці Гоголя завершили оперативно, а от відновлення асфальтового покриття затягнулося майже на пів року

Лип 3, 2026
#ЖИВИЙ ЕФІР Війна Головне Пряма мова У Черкасах

У студії телеканалу «Антена» журналіст Валерій Воротник із політичним експертом Сергієм Пасічником аналізують сучасну інформаційну війну, яку росія веде проти України

Лип 3, 2026

You missed

TV сюжет Пряма мова Скандал У Черкасах

Лісова Просіка: закон — за забудовником, громада — категорично проти

03.07.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

На перехресті вулиць Смаглія та Олексія Панченка у Черкасах змінили організацію дорожнього руху: на ділянці вулиці Панченка запровадили односторонній рух та встановили нові дорожні знаки

03.07.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

Ремонт колектора на вулиці Гоголя завершили оперативно, а от відновлення асфальтового покриття затягнулося майже на пів року

03.07.2026 editor
#ЖИВИЙ ЕФІР Війна Головне Пряма мова У Черкасах

У студії телеканалу «Антена» журналіст Валерій Воротник із політичним експертом Сергієм Пасічником аналізують сучасну інформаційну війну, яку росія веде проти України

03.07.2026 editor