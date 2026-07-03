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Ремонт колектора на вулиці Гоголя завершили оперативно, а от відновлення асфальтового покриття затягнулося майже на пів року

Відeditor

Лип 3, 2026

Пошкоджений узимку колектор глибокого залягання комунальники полагодили швидко. Завершити всі роботи та відновити дорожнє покриття обіцяли ще до 6 лютого. Однак ділянка вулиці Гоголя між вулицями Митницькою та Небесної Сотні досі залишається розритою.

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Огородження, щебінь і пошкоджене дорожнє покриття створюють незручності як для водіїв, так і для пішоходів. Якщо ремонт складного колектора вдалося виконати оперативно, то чому на відновлення асфальту знадобилося майже пів року — питання поки що залишається відкритим.

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