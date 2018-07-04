Середмістя Черкас перетворилося на дошку рекламних оголошень

Особливо неприглядний вигляд має зовнішня реклама, розміщена біля Будинку торгівлі. Незабаром між торговим центром та кінотеатром «Україна» планують збудувати іще один магазин.

Проблема із розміщенням зовнішньої реклами існує в усіх українських містах, тож днями Верховна Рада України прийняла закон, яким забороняється використовувати елементи контактної мережі для розміщення реклами. Оскільки рекламоносії засмічують вулиці, спотворюють архітектуру та негативно позначається на безпеці дорожнього руху.

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