АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Важлива інформація для рекламодавців

1. Ми — №1 серед місцевих телеканалів

Телеканал Антена, згідно з дослідженнями, що проводилися в другій половині 2024 року впевнено обрали понад 12% (частка аудиторії) мешканців м. Черкаси, Черкаського та Золотоніського районів Черкащини, що значно перевищує показники конкурентів — інших локальних телеканалів та дорівнює або перевищує місцеву аудиторію національних телевізійних груп. Кількість населення в зоні ефірного покриття телеканалу перевищує 500 тисяч.
Ми — вибір активної та лояльної аудиторії.

2. Ваша реклама — в центрі уваги

Ми транслюємося цілодобово, та завдяки унікальному формату ротації сюжетів за певними визначеними алгоритмами, маємо максимальну зручність для перегляду в будь-який зручний для глядача час. Тому є всі підстави стверджувати, що прайм-тайм на телеканалі Антена триває 24 години на добу! Ми маємо чітке регіональне позиціювання, що дає нам змогу утримати увагу аудиторії, яка є споживачами товарів та послуг на локальному рівні. Мова про тих людей, які разом із своїми родинами сім’ї приймають рішення про покупки саме у вашому місці. Це ідеальна платформа для:

  • Локальних брендів, що прагнуть зміцнити присутність.
  • Всеукраїнських мереж, які відкриваються в Черкасах.
  • Нові продукти/послуги, які потребують упізнаваності.

Унікальний формат телеканалу — ротація коротких сюжетів з інтегрованими елементами новин та інших жанрів дозволяє утримувати аудиторію без чіткої часової прив’язки до випусків новин в певні часові періоди. Тобто новини телеканалу є актуальними практично цілодобово — увімкнувши телевізор б будь-який час на 15-20 хвилин глядач побачить найактуальніші новини та оновлення контенту телеканалу разом із рекламними блоками. Це саме те, що відрізняє нас від більшості українських телеканалів, робить конкурентними за швидкістю донесення новин з соціальними мережами та онлайн медіа.

3. Максимум ефективності — мінімум витрат

У порівнянні з національними телеканалами чи онлайн медіа — реклама на “Антені”:

  • Дешевша у 3–5 разів ніж реклама в мережі, що має потенційно ширшу географічно, але нерелевантну аудиторію.
  • Дає швидкий ефект впізнаваності бренду на локальному ринку.
  • Доступна навіть для невеликого бізнесу.

4. Гнучкі пакети та креативний супровід

Ми пропонуємо:

  • Розміщення відеороликів від 5 до 60 секунд.
  • Виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів та студійних програм на замовлення.
  • Спонсорські слова, телепроєкти, інтеграції.
  • Створення роликів “під ключ” нашою продакшн-командою, до складу якої входять не лише місцеві, але й можливість залучення найкращих фахівців зі всієї країни та Європи.
  • За вашим бажанням та виходячи із бюджету ми можемо запропонувати виготовлення продукції від найпростішої до такої, що відповідає найвищим світовим стандартам.

5. Ми вас не залишимо без результату

Наші партнери вже побачили:

  • Зростання відвідуваності точок продажу.
  • Підвищення довіри до бренду.
  • Ріст запитів і впізнаваності за місячне розміщення.

Готові почати?

Зв’яжіться з нашим рекламним відділом — і ми підберемо оптимальний пакет саме для вас:

Телефон: +38 063 063 90 35
Email: antena.tv.ck@gmail.com
Сайт: https://antenna.com.ua

Наші рекламодавці найчастіше мають стале переконання, що реклама в традиційних медіа втратила сенс та значно поступається за ефективністю рекламі в онлайн медіа та соціальних мережах. Фахові соціологічні дослідження повністю спростовують цю тезу, а практичний кейс доводить сталу перевагу та ефективність саме телевізійної реклами. І це стосується не лише політичної, але й бізнес реклами.

Порівняння: Локальний телеканал vs. Соціальні мережі (Facebook, Instagram)

КритерійЛокальний телеканал (“Антена”)Соціальні мережі (FB/Instagram)
Охоплення12%+ аудиторії Черкас, стійке та лояльнеПотенційно широке, але часто розмите
ЛокальністьЧітке позиціонування на м. Черкаси та Черкаську агломераціюПотрібне складне налаштування таргетингу
Рівень довіриВисокий рівень сприйняття до телебаченняНижчий через сумнівний контент та рекламний шум
Утримання увагиРекламу дивляться у рамках телепрограмиШвидке скролування знижує ефективність
Емоційний впливСильний: відео + звук + репутація каналуСлабший, залежить від креативу та подачі
Статус брендуЗміцнює імідж: “мене показують по ТБ”Менш статусно, особливо для офлайн бізнесу
Ціна/ефективністьВигідно при великому охопленні, прогнозований результатГнучкі бюджети, але високий рівень конкуренції
Тривалість впливуСталий ефект та запам’ятовуванняШвидкий, але короткочасний сплеск
Ідеально дляКлінік, ресторанів, житлових комплексівОнлайн-магазинів, акцій, SMM-кампаній

Висновок:

Соцмережі — це чудовий інструмент, але локальне телебачення — це сила впливу, довіри та охоплення саме тих, кого вам потрібно. Найкращий ефект досягається, коли використовується обидва канали разом: ТБ для довіри, соцмережі для залучення. Весь контент, що виготовляє телеканал також автоматично розміщується у соціальних мережах на наших платформах та може бути поширений на умовах та за рекламними розцінками, встановленими соціальними мережами. Наші фахівці налаштують відповідний таргетинг реклами на аудиторію, яку ви бачите цільовою для ваших товарів та послуг.

Отже, підіб’ємо підсумки (Ітогі подвєдьом):

Наші переваги:

  • понад 12% частки глядацької аудиторії м. Черкаси — що перевищує показники конкурентів і навіть національних каналів у регіоні;
  • щоденний контакт із цільовою аудиторією чоловіками та жінками віком 25–60 років;
  • високий рівень довіри до контенту й рекламних повідомлень;
  • ефірне та онлайн-покриття : ефір + YouTube + соцмережі.

Пропозиції щодо розміщення реклами:

Формат рекламиТривалість/умовиЦіна (грн, без ПДВ)
Відеоролик до 30 секРотація 24 раз/день, тиждень 9 000 грн
Відеоролик до 60 секРотація 24 раз/день, тиждень 12 000 грн
Інформаційний ролик110 показів протягом тижнявід 5000 грн
Студійна програма, до 20 хв30 показів протягом тижнявід 12000 грн
Спонсорство програми (логотип + згадка)Щотижневий випуск (4 випуски)від 10 000 грн
Розміщення на YouTube-каналіПостійне + закріплення в описівід 2 000 грн
Виготовлення рекламного роликаПід ключ (15–60 сек)від 2 500 грн (разово) до ∞

Ми надаємо повний цикл послуг : консультація, сценарій, зйомка, монтаж, розміщення.

Чому це вигідно саме зараз? У часі високої конкуренції в цифровому просторі телебачення залишається надійною платформою для побудови довіри до бренду та активного впливу на місцевого споживача.

Спеціальні умови для рекламодавців та посередників (рекламних агентів та агентств), що замовили та оплатили понад 200 000 грн протягом календарного року або мають тяглість співпраці понад 3 роки.

Для місцевих брендів — програми лояльності. Оговорюються індивідуально.

Для релокованих підприємців та бізнесів — програми розширеної підтримки та лояльності, обговорюються в індивідуальному порядку.

Запрошуємо до співпраці! Ми з радістю зустрінемося або проведемо дзвінок, щоб обговорити деталі і підібрати найкращу пропозицію саме для Вас.

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