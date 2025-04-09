Важлива інформація для рекламодавців

1. Ми — №1 серед місцевих телеканалів

Телеканал Антена, згідно з дослідженнями, що проводилися в другій половині 2024 року впевнено обрали понад 12% (частка аудиторії) мешканців м. Черкаси, Черкаського та Золотоніського районів Черкащини, що значно перевищує показники конкурентів — інших локальних телеканалів та дорівнює або перевищує місцеву аудиторію національних телевізійних груп. Кількість населення в зоні ефірного покриття телеканалу перевищує 500 тисяч.

Ми — вибір активної та лояльної аудиторії.

2. Ваша реклама — в центрі уваги

Ми транслюємося цілодобово, та завдяки унікальному формату ротації сюжетів за певними визначеними алгоритмами, маємо максимальну зручність для перегляду в будь-який зручний для глядача час. Тому є всі підстави стверджувати, що прайм-тайм на телеканалі Антена триває 24 години на добу! Ми маємо чітке регіональне позиціювання, що дає нам змогу утримати увагу аудиторії, яка є споживачами товарів та послуг на локальному рівні. Мова про тих людей, які разом із своїми родинами сім’ї приймають рішення про покупки саме у вашому місці. Це ідеальна платформа для:

Локальних брендів, що прагнуть зміцнити присутність.

Всеукраїнських мереж, які відкриваються в Черкасах.

Нові продукти/послуги, які потребують упізнаваності.

Унікальний формат телеканалу — ротація коротких сюжетів з інтегрованими елементами новин та інших жанрів дозволяє утримувати аудиторію без чіткої часової прив’язки до випусків новин в певні часові періоди. Тобто новини телеканалу є актуальними практично цілодобово — увімкнувши телевізор б будь-який час на 15-20 хвилин глядач побачить найактуальніші новини та оновлення контенту телеканалу разом із рекламними блоками. Це саме те, що відрізняє нас від більшості українських телеканалів, робить конкурентними за швидкістю донесення новин з соціальними мережами та онлайн медіа.

3. Максимум ефективності — мінімум витрат

У порівнянні з національними телеканалами чи онлайн медіа — реклама на “Антені”:

Дешевша у 3–5 разів ніж реклама в мережі, що має потенційно ширшу географічно, але нерелевантну аудиторію.

ніж реклама в мережі, що має потенційно ширшу географічно, але нерелевантну аудиторію. Дає швидкий ефект впізнаваності бренду на локальному ринку.

бренду на локальному ринку. Доступна навіть для невеликого бізнесу.

4. Гнучкі пакети та креативний супровід

Ми пропонуємо:

Розміщення відеороликів від 5 до 60 секунд.

Виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів та студійних програм на замовлення.

Спонсорські слова, телепроєкти, інтеграції.

Створення роликів “під ключ” нашою продакшн-командою, до складу якої входять не лише місцеві, але й можливість залучення найкращих фахівців зі всієї країни та Європи.

За вашим бажанням та виходячи із бюджету ми можемо запропонувати виготовлення продукції від найпростішої до такої, що відповідає найвищим світовим стандартам.

5. Ми вас не залишимо без результату

Наші партнери вже побачили:

Зростання відвідуваності точок продажу.

Підвищення довіри до бренду.

Ріст запитів і впізнаваності за місячне розміщення.

Готові почати?

Зв’яжіться з нашим рекламним відділом — і ми підберемо оптимальний пакет саме для вас:

Телефон: +38 063 063 90 35

Email: antena.tv.ck@gmail.com

Сайт: https://antenna.com.ua

Наші рекламодавці найчастіше мають стале переконання, що реклама в традиційних медіа втратила сенс та значно поступається за ефективністю рекламі в онлайн медіа та соціальних мережах. Фахові соціологічні дослідження повністю спростовують цю тезу, а практичний кейс доводить сталу перевагу та ефективність саме телевізійної реклами. І це стосується не лише політичної, але й бізнес реклами.

Порівняння: Локальний телеканал vs. Соціальні мережі (Facebook, Instagram)

Критерій Локальний телеканал (“Антена”) Соціальні мережі (FB/Instagram) Охоплення 12%+ аудиторії Черкас, стійке та лояльне Потенційно широке, але часто розмите Локальність Чітке позиціонування на м. Черкаси та Черкаську агломерацію Потрібне складне налаштування таргетингу Рівень довіри Високий рівень сприйняття до телебачення Нижчий через сумнівний контент та рекламний шум Утримання уваги Рекламу дивляться у рамках телепрограми Швидке скролування знижує ефективність Емоційний вплив Сильний: відео + звук + репутація каналу Слабший, залежить від креативу та подачі Статус бренду Зміцнює імідж: “мене показують по ТБ” Менш статусно, особливо для офлайн бізнесу Ціна/ефективність Вигідно при великому охопленні, прогнозований результат Гнучкі бюджети, але високий рівень конкуренції Тривалість впливу Сталий ефект та запам’ятовування Швидкий, але короткочасний сплеск Ідеально для Клінік, ресторанів, житлових комплексів Онлайн-магазинів, акцій, SMM-кампаній

Висновок:

Соцмережі — це чудовий інструмент, але локальне телебачення — це сила впливу, довіри та охоплення саме тих, кого вам потрібно. Найкращий ефект досягається, коли використовується обидва канали разом: ТБ для довіри, соцмережі для залучення. Весь контент, що виготовляє телеканал також автоматично розміщується у соціальних мережах на наших платформах та може бути поширений на умовах та за рекламними розцінками, встановленими соціальними мережами. Наші фахівці налаштують відповідний таргетинг реклами на аудиторію, яку ви бачите цільовою для ваших товарів та послуг.

Отже, підіб’ємо підсумки (Ітогі подвєдьом):

Наші переваги:

понад 12% частки глядацької аудиторії м. Черкаси — що перевищує показники конкурентів і навіть національних каналів у регіоні;

м. Черкаси — що перевищує показники конкурентів і навіть національних каналів у регіоні; щоденний контакт із цільовою аудиторією чоловіками та жінками віком 25–60 років;

чоловіками та жінками віком 25–60 років; високий рівень довіри до контенту й рекламних повідомлень;

до контенту й рекламних повідомлень; ефірне та онлайн-покриття : ефір + YouTube + соцмережі.

Пропозиції щодо розміщення реклами:

Формат реклами Тривалість/умови Ціна (грн, без ПДВ) Відеоролик до 30 сек Ротація 24 раз/день, тиждень 9 000 грн Відеоролик до 60 сек Ротація 24 раз/день, тиждень 12 000 грн Інформаційний ролик 110 показів протягом тижня від 5000 грн Студійна програма, до 20 хв 30 показів протягом тижня від 12000 грн Спонсорство програми (логотип + згадка) Щотижневий випуск (4 випуски) від 10 000 грн Розміщення на YouTube-каналі Постійне + закріплення в описі від 2 000 грн Виготовлення рекламного ролика Під ключ (15–60 сек) від 2 500 грн (разово) до ∞



Ми надаємо повний цикл послуг : консультація, сценарій, зйомка, монтаж, розміщення.

Чому це вигідно саме зараз? У часі високої конкуренції в цифровому просторі телебачення залишається надійною платформою для побудови довіри до бренду та активного впливу на місцевого споживача.



Спеціальні умови для рекламодавців та посередників (рекламних агентів та агентств), що замовили та оплатили понад 200 000 грн протягом календарного року або мають тяглість співпраці понад 3 роки.



Для місцевих брендів — програми лояльності. Оговорюються індивідуально.



Для релокованих підприємців та бізнесів — програми розширеної підтримки та лояльності, обговорюються в індивідуальному порядку.



Запрошуємо до співпраці! Ми з радістю зустрінемося або проведемо дзвінок, щоб обговорити деталі і підібрати найкращу пропозицію саме для Вас.