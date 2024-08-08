Депутата Чигиринської міськради, який підтримував дії окупантів, затримували під час незаконного перетину кордону

Суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно депутата Чигиринської міської ради від Черкаської регіональної організації політична партія «опозиційна платформа – за життя», який обвинувачується у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників.

На обвинуваченого покладено низку обов’язків, серед яких носіння електронного засобу контролю.

Разом з тим, прокуратура наполягала на триманні обвинуваченого під вартою, оскільки існували ризики, що він буде переховуватися від суду, адже напередодні його затримали правоохоронні органи Закарпатської області поблизу державного кордону зі Словаччиною на спробі протиправного перетину кордону.