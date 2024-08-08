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Дайджест Кримінал Черкащина

Посадовця Старобабанської виправної колонії, який у стані сп’яніння стріляв на СТО, відсторонено від займаної посади

Відeditor

Сер 8, 2024

На початку липня 2024 року пообіді підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив хуліганські дії на станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів неподалік міста Умань.

Під час розмови з працівником СТО, будучи незадоволеним відповіддю на своє питання, він дістав із особистих речей пістолет та безпричинно, грубо порушуючи громадський порядок, здійснив постріл в стіну приміщення станції.

Стороною обвинувачення до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Вказане рішення суду прокурором оскаржено в апеляційному порядку.

Разом з цим, судом підтримано клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Від editor

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