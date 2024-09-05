Ветеран війни Олександр Байда присвятив перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Чемпіонаті Незалежності своїм побратимам на передовій

Три золотих нагороди днями виборов військовослужбовець Олександр Байда на Чемпіонаті Незалежності з окремих вправ паверліфтингу, що відбулися в Києві.

Ветеран війни, змагався за право представляти Черкащину на Кубку України, який пройде вже у жовтні цього року! Наш земляк в екстремальному жимі штанги 125 кг з результатом 14 разів виборов золото у категорії до 110 кг серед masters. В цій же категорії у становій тязі теж золота нагорода з результатом 257.5 кг. У підйомі штанги на біцепс здолав штангу вагою 75 кг.

Перемога присвячується побратимам, які воюють на передовій! – заявив чемпіон ветеран під час нагородження.