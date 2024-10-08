Як черкасці ставляться до нової субкультури — квадроберів?

Квадробери — це нова субкультура серед українських підлітків, яка набирає популярності. Основною її рисою є ідентифікація учасників із тваринами, що нагадує інші субкультури, як-от теріантропи чи фуррі. У квадроберів може бути специфічна “тваринна” поведінка, хоча їхній рух не обов’язково небезпечний.

Психологи вважають, що подібні захоплення є проявом пошуку самоідентифікації та способу самовираження серед підлітків. Однак, якщо дитина має психологічні проблеми, такі як стрес або тривожність, це може сприяти викривленню сприйняття реальності та навіть призвести до психічних розладів. Батькам варто звертати увагу на те, чи не стає це хобі джерелом відокремлення дитини від соціуму та проблем у соціалізації.

Ця субкультура є частиною ширшого руху, що також включає фуррі, де учасники створюють антропоморфних персонажів, з якими себе ідентифікують.