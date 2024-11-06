Суд над Вадимом Долотенком: підозрюваному продовжили арешт, нові слухання – у грудні

У Смілі відбулося одразу два судових засідання у справах щодо Вадима Долотенка, обвинуваченого в побитті ветерана Анатолія Гончаренка. Історія цього інциденту викликала широкий суспільний резонанс у місті та за його межами, оскільки, за словами потерпілого, конфлікт переріс у фізичне насильство, вимагання грошей і приниження.

Перше засідання, яке стосувалося кримінального правопорушення, провів суддя Смілянського міськрайонного суду Ігор Биченко. Слід нагадати, що Вадим Долотенко раніше був засуджений до умовного строку і перебував на випробувальному терміні, коли стався інцидент із Гончаренком. Також варто зазначити, що позивачі родина Гончаренко, не з’явилися на сьогоднішнє засідання.

Суддя Биченко ухвалив рішення про продовження тримання під вартою ще на 30 діб без права внесення застави. Наступне засідання у кримінальному провадженні заплановано на 10 грудня.

Також суддя Володимир Прилуцький провів окреме засідання у рамках адміністративного правопорушення, пов’язаного з цією ж справою. Після заслуховування однієї зі сторін суддя ухвалив рішення перенести розгляд на 14 листопада. Засідання пройде у форматі відеоконференції за участю адвоката підозрюваного.