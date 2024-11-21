Герої публікацій Антени на чолі з корумпованим слугою народу оголосили полювання на журналістів Антени. Правоохоронці і в темі і в долі?

Мкртчян продовжує переслідування журналістів та телеканалу Антена. Тепер наш найцнотливіший депутат ЧМР поскаржився в Черкаську окружну прокуратуру, що Антена не сплачує кошти за користуванням буцімто комунальним майном — приміщенням реакції. Написав саме в ту прокуратуру, яка ігнорує запити журналістів, що стосуються його, або Чубіної, або департаменту освіти міськради. Також ця прокуратура відома тим, що, зі слів самого Мкртчяна, він має дуже теплі стосунки з її очільником і, як результат, прокуратура закриває, перекваліфіковує всі кримінальні впровадження, де фігурують інтереси Мкртчяна.



Дуже цікавий хід зробив депутат, щоб довершено завершити (вибачте за каламбур) злочин за ст. 171 ККУ — Переслідування журналістів.

Про спірні правовідносини між міськрадою та Антеною відомо з часів одарича, бродського та влади ригів. Наші незалежні та непокірні цій “жлоботеці” видання — газету та телеканал — намагалися знищити, відібрати приміщення та вбити фізично — нагадаємо замах на вбивство Валерія Воротника, Володимира Мамалиги та 10-річного сина Мамалиги, що відбулося біля редакції, коли було підірвано автомобіль після ефіру телеканалу, коли в нього сідали журналісти та дитина. Розслідування замаху на вбивство не було проведено належним чином, попри відверті вказівки на замовників.

Цікаво, що Мкртчян десятиліттями бував у редакції, брав участь в ефірах, як і всі інші місцеві більш-менш помітні постаті, і добре був обізнаний у ситуації. Але совість примушувала Аліка стільки років мовчати. Уявляємо, які страждання він переносив весь цей час.

Мкртчян в студії Антени разом із журналістом Валерієм Воротником, 2023 рік.

Депутат від СН виправдовується у своїй непричетності до рейдерства

Але в житті Мкртчяна трапився випадок, після якого він раптово прозрів. Головний реактор Антени Валерій Воротник повідомив йому особисто, що володіє всією інформацією, як той у червні 22 року намагався створити журналісту, який проходив службу в ЗСУ, проблеми задля того, щоб примусити останнього продати йому телеканал Антена, який на той час отримав дозвіл на вихід у цифровий ефір. Через своїх високопоставлених друзів та покровителів, у тому числі і в системі прокуратури, черкаський “слуга народу” організував порушення щодо Воротника кримінальної справи за буцімто скоєний ним злочин — самовільне залишення частини.

Мкртчян, мабуть витратив кошти, що планував на купівлю телеканалу, на те, щоб прокуратура не помітила очевидних деталей, які вказували на відсутність не те, що складу злочину, але й того, що Воротник став жертвою організованої та спланованої політичної розправи. Справа відправилася до суду, де спокійно розглядалася протягом двох років попри постійні намагання процесуального прокурора всіляко затягувати її розгляд. Десятки засідань було витрачено на допит кількох свідків звинувачення, які фактично спростували звинувачення та довели протиправні дії відносно військовослужбовця журналіста та засвідчили грубі порушення його прав. Два роки ця історія не цікавила ані громадськість, ані медіа, попри те, що сам обвинувачений наполіг на відкритому судовому розгляді справи. Врешті, лише після виклику ключових свідків звинувачення через телеканал Антена, вдалося допитати їх у суді. І до речі, ми готуємо про це розширений судовий репортаж, оскільки судове засідання відбуваються у відкритому режимі, як би там не хотілося прокурорам.

А тепер питання: чому такі вчинки вдаються Мкртчяну, чому прокурори беруть “під козирьок” і виконують вказівки депутата всього лише місцевої ради? Відповідь проста, і ви її знайдете в наших публікаціях, соціальних мережах, або просто поспілкувавшись із тими, кого Мкртчян “поламав через коліно”, прикрившись мандатом та головуванням у фракції “слуг народу” міськради. Мкртчян усі свої дії узгоджує, зі слів самого ж депутата ЧМР, із всесильним у сьогоднішніх політичних реаліях депутатом Завітневичем. Неоднаразово нам довелося чути твердження, що Мкртчян посилається на прямі вказівки Завітневича прокурорам чи поліцейським, або працівникам СБУ. Цікаво, а сам нардеп Завітневич хоч в курсі? На місцевому рівні чиновники правоохоронної системи не сперечаються. Мабуть, про всяк випадок. Ну не стане ж перепитувати начальник обласного управління поліції або Служби безпеки у нардепа, чи правда вказівка вчинити ті чи інші протиправні речі виходить саме від нього?

Врешті, мова йде про звичайний політичний аферизм, підкріплений чималою частиною черкаського місцевого бюджету, який контролює Мкртчян. Але це вже інша історія.

Проте ці кошти є мастилом того, що у випадку розслідувань корупції, що пов’язана із діяльністю Мкртчяна, правоохоронна система сліпа та лагідна. У випадку з ворогами Мкртчян проявляє таку активність?



В ілюстрації текст звернення Мкртчяна до прикормленої ним окружної прокуратури. Це останній штрих до справи про переслідування журналістів. Хоча… будемо чесними. Сьогодні нас попередили про те, що в місті певна особа вже шукає виконавців для неформальної розправи над представниками преси, яка насмілилася вголос сказати про оборудки цього кримінального клану, що фактично взяв під свій контроль Черкаси. А ще додамо особисті мотиви прокурорів, які нещодавно стали об’єктами наших розслідувань стосовно масової інвалідизації, у них, на нашу думку, справді є привід помститися. Але нам дуже цікаво подивитися на терміни відповідей — окружна прокуратура проігнорувала наш запит, що стосувався департаменту освіти, і радісно кинулася мститися телеканалу своїми приписами. Цікаво – а в наших архівах і не один подібний припис, що винесений попередниками прокурора Тараненка. І вони навпаки, вказують на протиправність дій Черкаської міськради — ще раз нагадаємо, що цей конфлікт не один раз підіймався “обіженими” по життю і публікаціями в медіа, доходив до апогею і повертався на юридичну позицію, в якій відсутній силовий розвиток. Особисто ми запаслися попкорном.



Фото листа заступника керівника окружної прокуратури, яки ми отримали з власних джерел