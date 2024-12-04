Виконком ухвалив рішення про дофінансування черкаської медицини. Остаточне слово тепер за депутатами

На засіданні виконавчого комітету затвердили зміни до бюджету на 2024 рік та Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси. Зокрема, надійшла субвенція 51,8 млн грн на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей ветеранів війни; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, пов’язаного з військовою агресією.

Ще одна субвенція у розмірі 29,8 млн грн надійшла на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які захищали незалежність України. Також 7,8 млн грн спрямували на медичну галузь – в т.ч. на виплату заробітної плати і на відшкодування вартості медичних виробів. 8,1 млн грн спрямовується на виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 25 тис грн при народженні дитини. 16 млн грн – на оплату транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом.