Черкаси розділять поміж приміськими селами? Принаймні цього вимагають сільради Слободи, Руської Поляни та Свидівка

Ау, Черкаси! Ви сьогодні гарно спали? У нас є для вас гарна новина!

Незабаром межі міста можуть суттєво змінитися. Так, наприклад, мешканці Митниці ризикують прокинутися в селі Слобода, а замість чудової міської набережної почнеться грандіозне будівництво приватних котеджів та таунхаусів прямо на пляжах.

Дахнівчани можуть стати щасливими мешканцями Свидівської громади. Мешканцям Південно-Західного мікрорайону пощастить поміняти місце реєстрації на чудове приміське село Руська Поляна.

Не лякайтеся, це не прогноз, а лише плани на розділ земель обласного центру між приміськими неспроможними ОТГ. Їм просто гроші вкрай потрібні для того, щоб збалансувати власні бюджети. Та й місцеві еліти вже все своє попродали, хочеться спробувати підзаробити на земельних ділянках успішного міста.

Як приклад — нещодавня історія про те, як землі черкаського цвинтаря сільрада віддала під будівництво станції технічного обслуговування автомобілів.

Цьому абсурду вже багато років. За часів, коли реалізовувалася адмінреформа, а в кріслі очільника ОВА сидів недолугий відставний есбеушник Боднар, який так любив цитувати Макіавеллі, що врешті опинився майже у середньовічній віртуальній реальності власного всесвіту, навколо Черкас було сформовано кілька ОТГ, яким навмисне прирізали фактично міські землі, тим самим намагаючись зробити місто залежним від волі цих громад.

Абсурд ще й у тому, що левова частина мешканців приміських сіл мають роботу саме в Черкасах, там же й відвідують магазини, користуються медичними та освітніми послугами, в місті реєструють бізнеси і сплачують податки. Села фактично є мікрорайонами міста, які залежать від нього в багатьох питаннях. Місцевих податків та зборів недостатньо, щоб ці громади стали спроможними. Всі вони мають великі дефіцити бюджетів, недофінансовані галузі і інфраструктуру. У всіх селах за останні кілька років відмічається значне погіршення якості життя. Перехресне субсидіювання, що введене урядом в цьому році, не може повністю розв’язати проблеми неспроможних громад. А їх укрупнення та доєднання до міст, з якими вони по факту складають агломерації, є логічним. Цю логіку озвучували під час підготовки адміністративної реформи. Але насправді реформування відбулося на основі пропозицій місцевого впливово олігархату, агробаронів та політичних еліт, що вплинули на висновки ОДА та, врешті, призвели до такого територіально-адміністративного поділу.

В історії з Черкасами, взагалі, все дуже цікаво. На вулиці Жужоми на Митниці Червонослобідська сільрада продала 10 земельних ділянок під дачно-котеджне будівництво, щасливі покупці отримали земельні акти, а прокуратура імітувала активну боротьбу за повернення незаконно відрізаних земель у міста. Імітувала, тому що прямо зараз місто судиться з громадами за повернення свої власних меж. Прогнозувати рішення адміністративних судів дуже важко, з огляду на систему правосуддя країни.

Тому Антена розпочинає серію докладних розслідувань у телевізійному та текстовому форматах стосовно ситуації. Ми дослідимо бюджети приміських громад та покажемо вам землі, що знаходяться всередині міста Черкаси, але по факту є приміськими селами. Цей театр абсурду було закладено завдяки недолугій і недоробленій адміністративній реформі. Це був консенсус еліт, обумовлений негласними політичними домовленостями з владою. Місцеве самоврядування може бути ефективним лише за умов спроможності місцевих бюджетів. В іншому випадку — залежність від субсидій, подачок від #ОДА чи КМУ. Доки ми не бачимо економічного буму, місто Черкаси можуть просто задушити в своїх обіймах корумповані політичні ділки.

Цікава деталь — днями відбулася онлайн-нарада Мінрегіонбуду з керівництвом Черкас та приміських #ОТГ. Результат — урядовці не можуть заплющити очі на цей театр абсурду, утворений свого часу з подачі облради та ОДА. Але щоб завадити розгляду питання, після початку засідання невідомі повідомили поліцію, що Черкаську міськраду заміновано. Але… засідання таки відбулося.

Далі буде.

Автор: Валерій Воротник