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У Золотоноші скоро з’являться камери контролю швидкості — Олександр Флоренко

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Лют 11, 2025

Управління патрульної поліції в Черкаській області визнало частину вулиці Шевченка (р-н ресторану “Калинка” та пʼятиповерхівки №107) у Золотоноші такою, яка має значну концентрацію ДТП. Це перший і основний крок для встановлення на цій ділянці камер фіксації швидкісного режиму.

Зараз управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради проводить погодження на їх встановлення з відповідними службами.

Камера «перекриє» небезпечний пішохідний перехід коло магазину «Файно-маркет» і ділянку вулиці Шевченка в бік підприємства «ЗМЗ», повідомив заступник міського голови Золотоноші Олександр Флоренко.

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