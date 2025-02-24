За минулий рік на Черкащині зафіксовано майже сотню випадків сказу. Цьогоріч уже п’ять

На Черкащині за минулий рік зафіксували майже сотню випадків сказу серед тварин. Цього року – вже дев’ять. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Роман Косенко.

За словами посадовця, найбільше хворіють домашні тварини – собаки та коти, а також лисиці. Основними методами боротьби є вакцинація та контроль популяції безпритульних і диких тварин. Щоб захистити диких тварин, у жовтні провели масштабну кампанію з пероральної вакцинації – розповсюдили майже 270 тисяч принад із вакциною вітчизняного виробника.

Вакцинація домашніх улюбленців – безкоштовна. Виїзні кампанії проводяться постійно, але, за словами фахівців, навесні власники тварин не завжди охоче звертаються до ветеринарів.

У Смілі 4 лютого підтвердили випадок сказу у домашньої собаки. Через кілька днів після стерилізації тварина напала на власницю, а згодом загинула. Фахівці закликають вакцинувати домашніх тварин і уникати контакту з дикими. Адже сказ – смертельна хвороба, ігнорування профілактики може мати трагічні наслідки.