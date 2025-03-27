СБУ затримала черкасця, який готував вибух біля Територіального центру комплектування у Херсоні

Служба безпеки зірвала ще одну спробу фсб здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації затримано російського агента, мешканця Черкас, який готував вибух біля Територіального центру комплектування у Херсоні.

Як встановило розслідування, за завданням рф терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) на вході до військової адмінбудівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта «на гарячому», коли він перебував біля місця спланованого теракту.

За даними слідства, виконавцем замовлення окупантів виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору фсб через Телеграм-канали з пошуку «швидких» заробітків. Після виконання ворожих «тестових завдань» на Черкащині, де він підпалив об’єкти Укрзалізниці, агента «відрядили» до Херсона для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий СВП. Також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої фсб відслідковувало кожен його крок. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК.