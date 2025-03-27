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Гаряча сесія у Смілі: депутати не підтримали відставку секретаря міськради і розглянули майже сто питань

Відeditor

Бер 27, 2025 #міськрада, #сміла

Відбулася 96-та сесія Смілянської міської ради. На порядку денному засідання було розглянуто 94 питання. Перед початком сесії, згідно з регламентом, депутати мали можливість звернутися до колег із депутатськими запитами.

Так, депутат Таібов Рамазан Курбанович ініціював питання щодо доплат педагогічним працівникам дошкільної освіти та запропонував внести відповідні зміни до бюджету громади. Міський голова Сергій Ананко зазначив, що при формуванні бюджету громади така можливість не була передбачена, адже необхідна сума перевищує 1,5 млн грн. Крім того, зважаючи на те, що у працівників дошкільної освіти відпустки не такі тривалі, як у педагогів шкіл, ця сума може зрости вдвічі.

Заступниця міського голови з гуманітарних питань додала, що міська влада очікує на відповідні субвенції. Міський голова доручив управлінню освіти, молоді та спорту попрацювати можливі шляхи вирішення цього питання.

Після депутатських звернень сесійне засідання розпочалося. Депутати проголосували за питання, які напередодні сесійного засідання пройшли профільні комісії. Однак головний акцент порядку денного був на останньому питанні – достроковому припиненні повноважень секретаря міської ради Юрія Іваровича Студанса. Ця процедура відбувалася шляхом таємного голосування депутатів. Було обрано членів лічильної комісії, оголошено правила процедури, після чого розпочалося голосування.

За підсумками таємного голосування депутати не підтримали рішення про припинення повноважень секретаря міської ради. Після оголошення результатів Юрій Іварович звернувся до депутатського корпусу.

Начальниця юридичного відділу Смілянської міської ради зазначила, що питання про дострокове припинення повноважень секретаря може бути винесене лише на наступній сесії.

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Від editor

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