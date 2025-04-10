Екссуддю Звенигородського районного суду Світлану Федорець засудили до року умовно за публічну підтримку окупантів

Черкаський районний суд завершив розгляд справи колишньої судді Звенигородського районного суду Світлани Федорець, яку у 2023 році затримали співробітники СБУ та ДБР за публічні висловлювання на підтримку окупантів та виправдання збройної агресії рф. Записи її розмов були оприлюднені правоохоронцями та широко цитувалися в національних ЗМІ.

Про це повідомляє “Судовий репортер” із посиланням на вирок від 4 квітня.

Після затримання Федорець перебувала під вартою, однак наприкінці 2024 року суд спершу зменшив розмір застави, а згодом відпустив її з-під варти. У квітні 2025-го суддя Олександр Суходольський визнав Федорець винною та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі з іспитовим строком. При цьому суд врахував позитивну характеристику з місця роботи, наявність малолітніх дітей і визнання вини.

У матеріалах справи йдеться, що екссуддя неодноразово виправдовувала дії росії та звинувачувала Україну у розв’язанні війни. Зокрема, вона стверджувала, що напад росії був “вимушеним кроком у відповідь”, виправдовувала удари по цивільній інфраструктурі, називала Крим і Мелітополь “російськими територіями” та висловлювала підтримку впровадженню російського законодавства на окупованих землях.

Під час розгляду справи з’ясувалося, що Федорець має тісні зв’язки з окупованими територіями — там проживають її найближчі родичі. У 2022–2023 роках вона їздила через Польщу, Литву, Білорусь і рф до тимчасово окупованого Мелітополя. У телефонних розмовах та під час спілкування з колегами вона неодноразово висловлювала бажання виїхати з України та критикувала українську владу.

У суді Федорець пояснила, що її висловлювання були емоційними, пов’язаними з пережитим досвідом та становищем переселенки. Зазначила, що шкодує про сказане, визнала вину та пояснила свої дії “професійною деформацією”.

Свідки у справі, зокрема голова Звенигородського райсуду Дарʼя Сакун і її чоловік, заявили, що висловлювання Федорець не мали наміру виправдовувати агресію, а були лише її особистими думками.

Суд врахував, що екссуддя вперше притягується до кримінальної відповідальності, рік провела в СІЗО, була звільнена з посади рішенням Вищої ради правосуддя, а також перерахувала 500 тисяч гривень на потреби оборони.

Федорець засудили до п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним строком на один рік. Прокуратура просила м’якше покарання — один рік ув’язнення без конфіскації майна й заборону обіймати посади в органах влади протягом трьох років.