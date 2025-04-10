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Екссуддю Звенигородського районного суду Світлану Федорець засудили до року умовно за публічну підтримку окупантів

Відeditor

Кві 10, 2025

Черкаський районний суд завершив розгляд справи колишньої судді Звенигородського районного суду Світлани Федорець, яку у 2023 році затримали співробітники СБУ та ДБР за публічні висловлювання на підтримку окупантів та виправдання збройної агресії рф. Записи її розмов були оприлюднені правоохоронцями та широко цитувалися в національних ЗМІ.

Про це повідомляє “Судовий репортер” із посиланням на вирок від 4 квітня.

Після затримання Федорець перебувала під вартою, однак наприкінці 2024 року суд спершу зменшив розмір застави, а згодом відпустив її з-під варти. У квітні 2025-го суддя Олександр Суходольський визнав Федорець винною та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі з іспитовим строком. При цьому суд врахував позитивну характеристику з місця роботи, наявність малолітніх дітей і визнання вини.

У матеріалах справи йдеться, що екссуддя неодноразово виправдовувала дії росії та звинувачувала Україну у розв’язанні війни. Зокрема, вона стверджувала, що напад росії був “вимушеним кроком у відповідь”, виправдовувала удари по цивільній інфраструктурі, називала Крим і Мелітополь “російськими територіями” та висловлювала підтримку впровадженню російського законодавства на окупованих землях.

Під час розгляду справи з’ясувалося, що Федорець має тісні зв’язки з окупованими територіями — там проживають її найближчі родичі. У 2022–2023 роках вона їздила через Польщу, Литву, Білорусь і рф до тимчасово окупованого Мелітополя. У телефонних розмовах та під час спілкування з колегами вона неодноразово висловлювала бажання виїхати з України та критикувала українську владу.

У суді Федорець пояснила, що її висловлювання були емоційними, пов’язаними з пережитим досвідом та становищем переселенки. Зазначила, що шкодує про сказане, визнала вину та пояснила свої дії “професійною деформацією”.

Свідки у справі, зокрема голова Звенигородського райсуду Дарʼя Сакун і її чоловік, заявили, що висловлювання Федорець не мали наміру виправдовувати агресію, а були лише її особистими думками.

Суд врахував, що екссуддя вперше притягується до кримінальної відповідальності, рік провела в СІЗО, була звільнена з посади рішенням Вищої ради правосуддя, а також перерахувала 500 тисяч гривень на потреби оборони.

Федорець засудили до п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним строком на один рік. Прокуратура просила м’якше покарання — один рік ув’язнення без конфіскації майна й заборону обіймати посади в органах влади протягом трьох років.

Від editor

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