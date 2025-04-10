У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого було розглянуто низку важливих питань

Серед них — питання, що стосуються житлової політики, соціального захисту, благоустрою міста та підтримки українських військових. В умовах війни Смілянська громада продовжує підтримувати українське військо. Одностайно було прийнято рішення про передачу товарно-матеріальних цінностей одній із військових частин ЗСУ.

Також у фінансовому блоці ухвалено зміни до фінансового плану КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» на 2025 рік.

В рамках засідання члени виконкому ухвалили рішення про взяття на облік громадян, які потребують житла з фондів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Окремим блоком були розглянуті питання, що стосуються ведення підприємницької діяльності.

Насамкінець, уже без камер, присутні ухвалили рішення що стосуються Служби у справах дітей. З детальним порядком денним та прийнятими рішеннями виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.