Земельна комісія у Смілі визначала межі пам’ятки природи «Софіївські дуби» та розвиток територій

24 липня відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування. На порядку денному — 79 питань, що охоплюють широкий спектр земельних відносин: інвентаризацію, поділ, оренду земель, розроблення технічної документації та проєктів землеустрою.

Одним із питань засідання стало затвердження проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення — ботанічної пам’ятки природи «Софіївські дуби».