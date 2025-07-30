Військові буси як тіні рабовласницької держави: Чому українці обирають смерть замість мобілізації

30 липня світ відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. День, покликаний нагадати, що навіть у ХХІ столітті є ті, хто бачить у людині не громадянина, не особистість, а ресурс, біологічну одиницю, яку можна переміщати, примушувати, ламати.

Черкаси, ранок 30 липня

Звичайний процес: у супроводі поліції, але без її втручання, представники територіального центру комплектування (ТЦК) прочісують місто. У фокусі — чоловіки призовного віку. Жодного значення не мають:

наявність обліку,

статус військовозобов’язаного,

стан здоров’я,

посвідчення внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

інші суттєві фактори.

Два критерії — стать і вік. Все. Без ухвали суду, без обґрунтування, без повістки – примусова посадка в бус, доставка в ТЦК, звідти — на ВЛК. Люди без телефона, без права зателефонувати, без документів, без медичної історії, без адвоката і без рідних — опиняються в медзакладі в ролі затриманих, але без процесу.

Це — не припущення. Це — факт.

Що це, якщо не викрадення?

З погляду національного і міжнародного права, маємо ознаки:

ст. 146 ККУ — незаконне позбавлення волі,

— незаконне позбавлення волі, ст. 365 ККУ — перевищення службових повноважень,

— перевищення службових повноважень, ст. 29, 33, 55, 64 Конституції України — особиста свобода, вільне пересування, право на судовий захист,

— особиста свобода, вільне пересування, право на судовий захист, ст. 5 Європейської конвенції з прав людини — право на свободу і безпеку особи,

— право на свободу і безпеку особи, Палермського протоколу ООН (2000) — який трактує перевезення та утримання особи з примусом і без згоди як торгівлю людьми,

— який трактує перевезення та утримання особи з примусом і без згоди як торгівлю людьми, Женевських конвенцій, що забороняють недбале або насильницьке поводження з хворими й вразливими цивільними особами в умовах збройного конфлікту.

А якщо особа хворіє?

Якщо є гострі захворювання?

Якщо вона потребує лікування?

Ніхто не чує. Бо “не встиг донести довідки” — це не аргумент. Бо не дали часу. Бо не дали зателефонувати.

Бо просто вкрали з вулиці, не поцікавившись тим, що планувала людина на цей день, вважаючи себе не ухилянтом, а цілком законослухняним та зразковим громадянином.

Смерть замість “почесного обов’язку”

Сьогодні в Черкасах один із «бусифікованих» чоловіків спробував покінчити життя самогубством, вистрибнувши з вікна лікарні, де проводилося ВЛК. Врятувало те, що внизу був дах першого поверху — «лише» переломи. У Миколаєві — смерть. Людина втекла від ТЦК і стрибнула з мосту.

Чому перед “почесним обов’язком” люди обирають самогубство?

Бо цей обов’язок перетворився на страх, тиск, невідомість, ізоляцію, втрату гідності. Бо служба не виглядає як шлях воїна, а як депортація без вироку на невизначений термін.

Це злочин.

Чи потрібна Україні така мобілізація?

Очевидно — ні. Бо вона не ефективна, не правова, не патріотична. Вона не мотивує, а лякає.

Це не зміцнення обороноздатності, це — розгойдування політичної ситуації.

Бо кожен такий випадок — удар по довірі до держави.

Коли ТЦК поводяться як репресивні структури, а поліція стоїть поряд — але мовчить, це руйнує єдність.

Я не толерую ухиляння. Я не толерую корупцію. Я написав десятки викривальних матеріалів про корупціонерів. Але мітинг із дітьми, матами й картонками був явною провокацією. Організатори ніби свідомо підставляли неповнолітніх під кримінальну статтю за хуліганство – нецензурні вирази в публічному місці, зафіксовані на тисячі камер самими мітингувальниками.

А сьогодні — нова хвиля. Бусифікація.

І тут уже не йдеться про юридичну чистоту чи моральність. Йдеться про політичну помилку, що може коштувати дуже дорого. Бо дискредитація держави — це не лише вкиди ворога. Це — дії всередині країни.

Служба має бути вибором, а не пасткою

Мобілізація — не повинна виглядати як викрадення.

Служба має бути високооплачуваною роботою з гідними умовами, страховкою, гарантіями, компенсаціями.

Людина має йти, бо хоче, а не боїться. Бо усвідомлює, що захищає Батьківщину, а не тікає від “людоловів”.

Післямова

30 липня ми не просто згадуємо про боротьбу з торгівлею людьми. Ми повинні визнати: бусифікація – це пряма загроза не лише правам громадян, а й національній безпеці. Якщо держава, прикриваючись війною, перетворює захист на насильство, то люди самі перестануть захищати цю державу.

Мобілізація — не повинна виглядати як викрадення.

Інакше країна сама кидає тінь на власну свободу.

30 липня — день, коли країна має подивитися в дзеркало.

Бо якщо те, що ми робимо з людьми, нагадує торгівлю людьми —

то ми вже програли, незалежно від того, що кажуть офіційні зведення.

Автор: Валерій Воротник

Ілюстрація згенерована GPT