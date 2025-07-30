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У Золотоноші презентували інноваційну технологію біологічного очищення стічних вод, яка покликана врятувати екосистему річки Золотоношка

Відeditor

Лип 30, 2025

Технологію реалізували місцеві комунальники у співпраці з литовською компанією JSC “IRECA”.

Йдеться про застосування біоактивних бактеріальних сумішей та ферментів природного походження за методикою YDRO PROCESS. Такий підхід дозволяє ефективно розкладати органічні речовини у стічних водах без шкоди для навколишнього середовища.

Ця технологія є унікальною для України. Директор КП “Міський Водоканал” Сергій Кузнєцов розповів про роботу міських очисних споруд і виклики, з якими стикаються комунальні служби. За його словами, очисні вже зараз демонструють суттєве покращення: якість очищення води зросла в рази.

Фахівці прогнозують, що вже за кілька років багаторічні наслідки скидів неочищених вод будуть повністю подолані. У перспективі регіон Золотоноші має всі шанси стати однією з найчистіших курортних зон України.

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