У Золотоноші презентували інноваційну технологію біологічного очищення стічних вод, яка покликана врятувати екосистему річки Золотоношка

Технологію реалізували місцеві комунальники у співпраці з литовською компанією JSC “IRECA”.

Йдеться про застосування біоактивних бактеріальних сумішей та ферментів природного походження за методикою YDRO PROCESS. Такий підхід дозволяє ефективно розкладати органічні речовини у стічних водах без шкоди для навколишнього середовища.

Ця технологія є унікальною для України. Директор КП “Міський Водоканал” Сергій Кузнєцов розповів про роботу міських очисних споруд і виклики, з якими стикаються комунальні служби. За його словами, очисні вже зараз демонструють суттєве покращення: якість очищення води зросла в рази.

Фахівці прогнозують, що вже за кілька років багаторічні наслідки скидів неочищених вод будуть повністю подолані. У перспективі регіон Золотоноші має всі шанси стати однією з найчистіших курортних зон України.