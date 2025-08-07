АНТЕНА

TV сюжет Сміла

У Смілі оновлюють пішохідні переходи

Сер 7, 2025

СКП «Комунальник» продовжує роботи з відновлення дорожньої розмітки на вулицях міста. Наразі мова йде виключно про пішохідні переходи.

У пріоритеті — безпека. Першочергово «зебри» наносять там, де вони критично важливі: біля шкіл, дитсадків, медичних установ та на жвавих перехрестях.

Повне маркування всіх доріг потребує значних коштів, і наразі це неможливо в межах чинного міського бюджету. У «Комунальнику» зазначають: повномасштабне оновлення розмітки — «непідйомне завдання» без додаткового фінансування.

Втім, комунальники працюють покроково: спершу — найнеобхідніше.

