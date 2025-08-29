АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Війна Головне

29 серпня 2025 року вшановується щорічний День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

Відeditor

Сер 29, 2025

Цей День пам’яті держава започаткувала в 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

Тоді російське керівництво – традиційно для себе – порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути «зеленим коридором». Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Війна Головне Сміла

У Смілі вшанували пам’ять Захисників України

Сер 29, 2025
TV сюжет Війна Головне У Черкасах

У Черкасах вшанували День пам’яті захисників України — тих, хто віддав життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність

Сер 29, 2025
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Освіта У Черкасах

У Черкасах відкрили обеліск загиблим випускникам-Героям школи №7

Сер 29, 2025

You missed

TV сюжет Війна Головне Сміла

У Смілі вшанували пам’ять Захисників України

29.08.2025 editor
TV сюжет Війна Головне У Черкасах

У Черкасах вшанували День пам’яті захисників України — тих, хто віддав життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність

29.08.2025 editor
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Освіта У Черкасах

У Черкасах відкрили обеліск загиблим випускникам-Героям школи №7

29.08.2025 editor
TV сюжет Життя Освіта У Черкасах

Учнівська Міжпарламентська Асамблея розпочинає новий навчальний рік із амбітними планами

29.08.2025 editor