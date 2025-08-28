АНТЕНА

З 1 вересня на Черкащині почнуть діяти нові тарифи на розподіл електроенергії для бізнесу

Сер 28, 2025

Нацкомісія з енергетики (НКРЕКП) переглянула тарифи на розподіл електроенергії. Для населення нічого не змінюється — діє система спецзобов’язань (ПСО), яка «заморожує» ціни для побутових споживачів.

А от для бізнесу і підприємств тарифи піднімуться:
перший клас напруги — +1,4 %, становитиме 291,70 грн/МВт·год без ПДВ;
другий клас напруги — +3,4 %, становитиме 1 995,33 грн/МВт·год без ПДВ.

Для розуміння:

  • Перший клас напруги — це великі підприємства, які підключені безпосередньо до магістральних ліній (висока напруга, мінімальні втрати). Вони споживають дуже багато електрики й отримують її «майже з першого джерела».
  • Другий клас напруги — це всі інші споживачі, які беруть електроенергію вже після трансформації у розподільчих мережах. Це значно більші витрати на доставку, тому й тариф вищий.

Простіше: перший клас — це «оптова ціна для великих гравців», другий клас — «звичайна ціна для решти бізнесу».

Тарифи переглянули, щоб енергетики могли підтримувати мережі, ремонтувати та модернізувати обладнання.

