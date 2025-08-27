АНТЕНА

Куди подіти старі меблі чи сміття після ремонту? Ми запитали мешканців Черкас, як вони вирішують цю проблему

Сер 27, 2025

Відповіді виявилися практичними й різноманітними, показуючи, як містяни дбають про порядок у місті та своє оточення.

TV сюжет Війна Головне Сміла

У Смілі вшанували пам’ять Захисників України

Сер 29, 2025
TV сюжет Війна Головне У Черкасах

У Черкасах вшанували День пам’яті захисників України — тих, хто віддав життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність

Сер 29, 2025
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Освіта У Черкасах

У Черкасах відкрили обеліск загиблим випускникам-Героям школи №7

Сер 29, 2025

