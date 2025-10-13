АНТЕНА

На трасі Н-01 «Київ–Знам’янка» Lexus злетів у кювет — одна людина загинула

Жов 13, 2025

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 жовтня близько 08:30 на автодорозі Н-01 «Київ–Знам’янка». Попередньо поліція встановила, що 47-річна водійка «Lexus RX 350» не дотрималася безпечної швидкості, не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет.

У результаті 78-річна пасажирка була госпіталізована, але, на жаль, у реанімації вона померла. Кермувальниця від госпіталізації відмовилася.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Наразі триває встановлення всіх обставин ДТП.

Від editor

