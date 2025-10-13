АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Екологія Офіційно Сміла

У Смілі говорили про екологічні пріоритети розвитку до 2027 року

Відeditor

Жов 13, 2025

У малому залі Будинку рад відбулося громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року.

Під час зустрічі представили ключові положення документа, проаналізували стан довкілля громади та обговорили можливі наслідки реалізації Стратегії для природи й здоров’я людей.

Серед головних завдань — моніторинг стану навколишнього середовища, впровадження природоохоронних заходів і розвиток Сміли на засадах сталості.

Учасники слухань висловили свої пропозиції та зауваження, які врахують під час доопрацювання Стратегії розвитку громади на 2025–2027 роки.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Осінь малює небо: журналісти “Антени” показали, як красиво крізь важкі хмари просочується м’яке проміння сонця, фарбуючи край неба у помаранч і рожеву тінь

Жов 14, 2025
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

Дим над лісом, який черкасці сприйняли за лісову пожежу, виявився димом від спалювання порубкових рештків

Жов 14, 2025
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Життя У Черкасах

У Черкасах п’ятьом родинам загиблих азовців вручили ключі від нових квартир

Жов 14, 2025

You missed

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Осінь малює небо: журналісти “Антени” показали, як красиво крізь важкі хмари просочується м’яке проміння сонця, фарбуючи край неба у помаранч і рожеву тінь

14.10.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

Дим над лісом, який черкасці сприйняли за лісову пожежу, виявився димом від спалювання порубкових рештків

14.10.2025 editor
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Життя У Черкасах

У Черкасах п’ятьом родинам загиблих азовців вручили ключі від нових квартир

14.10.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Сміла

У Смілі працівники СКП «Комунальник» виконують сезонні роботи з благоустрою

14.10.2025 editor