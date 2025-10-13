У Смілі говорили про екологічні пріоритети розвитку до 2027 року

У малому залі Будинку рад відбулося громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року.

Під час зустрічі представили ключові положення документа, проаналізували стан довкілля громади та обговорили можливі наслідки реалізації Стратегії для природи й здоров’я людей.

Серед головних завдань — моніторинг стану навколишнього середовища, впровадження природоохоронних заходів і розвиток Сміли на засадах сталості.

Учасники слухань висловили свої пропозиції та зауваження, які врахують під час доопрацювання Стратегії розвитку громади на 2025–2027 роки.