Техніка має їхати, щоб зброя могла стріляти: чому механік – ключова ланка оборони

Прикордонник Сергій все знає про машини ще з 2008 року. Сотні відремонтованих авто у цивільному житті, вдячні клієнти та “золоті руки”, які можуть полагодити будь-що.

У 2025 році чоловік вирішив, що його навички потрібніші у війську. Підписавши контракт із Держприкордонслужбою, прикордонник одразу зрозумів: в армії не обов’язково вчитися всьому з нуля. Тут твій цивільний фах може стати найголовнішим інструментом. Особливо, коли ти – водій-механік, який знає слабкі місця заліза.

«Якось нам пригнали на ремонт евакуатор, – згадує Сергій. — Ситуація виглядала кепсько: всі думали, що пробита прокладка головки блоку циліндрів. Це серйозна несправність, яка означає розбір двигуна, замовлення запчастин та тижні простою машини».

Але майстер не поспішав із висновками.

«Я послухав роботу двигуна, провів додаткові заходи щодо діагностування і дійшов до висновку – проблема не там, – посміхається прикордонник. – Виявилось, що достатньо було просто промити систему та замінити деякі деталі системи охолодження двигуна».

У результаті хлопці уникнули дороговартісного ремонту та дуже швидко повернули машину у стрій. Евакуатор поїхав працювати вже того ж дня.

Війську потрібні різні спеціальності, не тільки штурмовики чи артилеристи. Тут є місце для IT-шників, кухарів, логістів і, звісно ж, професійних механіків. Адже краще зараз витратити трохи часу на обслуговування, ніж потім добу чекати на евакуатор.

Твій цивільний досвід – це твоя перевага. У ДПСУ ти зможеш реалізувати його на всі 100%, наближаючи нашу перемогу там, де ти знаєшся найкраще.

Маєш фах і хочеш бути корисним? Приєднуйся до лав Держприкордонслужби https://rec.dpsu.gov.ua/