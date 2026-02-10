Твої руки знадобляться там, де ти профі, – ДПСУ



Ви колись замислювалися, що спільного між електриком, який лагодив проводку у вашому під’їзді, та надійністю броні на кордоні? Знайомтеся – це наші технарі. Люди, які в цивільному житті тримали в руках інструменти, а сьогодні тримають у робочому стані автопарк.

Андрій у цивільному житті був електриком. Його побратим Сергій 17 років поспіль розбирав до гвинтика цивільні машини. Коли після мобілізації вони потрапили до ДПСУ, їм не довелося шукати себе наново – армія запропонувала робити те, що вони знають досконало.

Хлопці прийшли з цивільним досвідом, але за час служби «прокачали» скіли до рівня експертів з будь-якої, зокрема й броньованої, техніки.

«Багато моїх побратимів у цивільному житті працювали механіками, – говорить прикордонник Андрій. – Від них набирався досвіду, до чогось сам доходив».

Армії завжди потрібні фахівці. Якщо ти в цивільному житті був справжнім майстром своєї справи – ти обов’язково знайдеш себе в Державній Прикордонній Службі України. Необовʼязково одразу після навчання йти на штурм. У війську доступні як бойові, так і тилові посади, які не менш важливі.

ДПСУ – це простір, де твій професіоналізм знаходить справжній сенс.