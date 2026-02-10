«Поки триває війна – моє місце тут», – прикордонник Євген із позивним «Чіча»

✍️У 2022 році Євген став «Учителем року» у Сєвєродонецьку. А вже за кілька місяців змінив підручник на військову форму й став до строю у лавах ДПСУ. На Луганщині історію давно не просто вивчають – її проживають.

24 лютого 2022 року його місто одразу опинилось у напівоточенні. Родину вдалось посадити на евакуаційний потяг.

«Відправляєш сім’ю і не знаєш, коли обіймеш знову. Але розумієш: спочатку треба зробити свою роботу», – пригадує Євген.

Чоловік мав контракт у резерві ТРО, тому після евакуації сім’ї одразу пішов до територіального центру комплектування. Там і дізнався, що служитиме прикордонником.

З квітня 2022 року боєць служив у складі Херсонського прикордонного загону. Про прикордонну службу раніше знав небагато – лише з історії та розповідей знайомих, які воювали ще з 2014 року.

«Пам’ятав одне: до прикордонників завжди ставилися з повагою. Тепер сам розумію чому», – каже Євген.

На позиціях виникали суперечки, і, звісно, про історію теж. Учительська звичка пояснювати нікуди не поділася.

«У школі ти можеш переконати учнів. Тут у кожного за плечима власний досвід. Іноді сперечались до хрипоти, а потім разом йшли на завдання – і всі питання закінчувались», — усміхається боєць.

Війна навчила Євгена власної математики:

«Виживання – це удача плюс досвід. Одягнув бронежилет – додав собі шанс. Перевірив позицію, підготувався – ще плюс».

Боєць впевнений, якщо щодня додаєш собі ці відсотки, маєш більше шансів повернутися живим.

Чотири роки у складі Сил Оборони змінили погляди прикордонника на все. Навіть на науку, яку викладав усе життя.

Колишній учитель зізнається: у підручниках історії завжди бракувало головного – людей.

Підручники вчать запам’ятовувати дати й операції, але за ними стоять чиїсь долі. Кожен клаптик землі оплачений чиїмось життям. Оце і є справжня історія.

Колись він викладав історію за підручниками. Тепер переконаний: справжня історія – це не дати, а вибір людини. Його вибір – бути там, де найважче, щоб зберегти нашу мову та землю.

❤️‍🩹Для Євгена Перемога – це вистояти. Вистояти, щоб завтра його колишні учні могли жити в своїй країні й бути вільними.

