Лікарня швидкої допомоги в Черкасах працює на максимумі: важкі пневмонії та хвиля травм через ожеледицю, — головний лікар Олександр Федорук

Лікарня швидкої допомоги нині працює в умовах підвищеного епідемічного порогу інфекційних захворювань, що впливає на роботу відділень. Кількість пацієнтів зросла, переважно це хворі на пневмонію. Загалом у стаціонарі одночасно перебуває приблизно від 40 до 80 таких пацієнтів. Перебіг хвороби часто важкий, особливо у літніх людей та пацієнтів із супутніми хронічними захворюваннями.

Медики зазначають, що вже мають досвід роботи в подібних умовах — раніше довелося пройти складні періоди пандемії COVID-19 та сезонних спалахів грипу. За цей час лікарня підготувалася: є необхідне обладнання та підготовлений персонал для надання допомоги.

Додаткове навантаження цієї зими спричинила ожеледиця. Через слизькі дороги значно зріс рівень травматизму. Якщо раніше травмпункт приймав у середньому 40–50 пацієнтів на добу, то останнім часом — від 60 до 150, залежно від погоди. Найчастіше це травми верхніх і нижніх кінцівок та ушкодження м’яких тканин. Частину постраждалих із тяжчими травмами госпіталізували до відділення травматології, де їх оперували. Загалом кількість таких випадків за період негоди майже подвоїлася.

Медики працювали посиленими змінами навіть у вихідні та прооперували всіх пацієнтів, які цього потребували. Нині погодні умови покращилися, тож рівень травматизму знижується.