АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Війна Головне У Черкасах

«Незламна воля»: в Черкасах презентували символічну марку до річниці великої війни

Відeditor

Лют 24, 2026

Сьогодні Укрпошта ввела в обіг поштову марку «Незламна воля». Її випуск приурочено до 4-ї річниці повномасштабної російсько-української війни й присвячено боротьбі України за незалежність, яка триває з 2014 року.

Поштова марка — це справжній носій пам’яті. Починаючи з 2022 року, вона фіксує історію шляху нашої країни в цій війні. І цей випуск не є винятком: він символізує незламність українського народу, вдячність кожному військовому, який став на захист держави, пам’ять про тисячі загиблих на полі бою та шану кожному українцю — волонтерам, медикам, енергетикам і всім, хто щодня чинить спротив російському загарбнику.

Для погашення марки обрали дуже символічне місце — музей російсько-української війни. Уже вдруге тут проводять спецпогашення.

— Для мене це осередок у Черкасах, який справді збирає історію боротьби й зберігає пам’ять про ціну, яку військові та весь народ платять за нашу свободу. Це дуже символічно, — каже Анжела Гаврилова, директорка з розвитку мережі Черкаського регіону «Укрпошти».

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

Головне Дайджест Життя Офіційно У Черкасах

Тариф на сміття в Черкасах хочуть підняти майже вдвічі: що зміниться і скільки платитимуть містяни

Лют 26, 2026
TV сюжет Авторські програми Ексклюзив Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах Черкащина

Лікар Олександр Прокопчук: жир на животі небезпечніший за зайві кілограми – перевіряйте талію

Лют 26, 2026
TV сюжет Життя Сміла

У Смілі хочуть спростити облаштування паркомісць для людей з інвалідністю

Лют 25, 2026

You missed

Головне Дайджест Життя Офіційно У Черкасах

Тариф на сміття в Черкасах хочуть підняти майже вдвічі: що зміниться і скільки платитимуть містяни

26.02.2026 editor
TV сюжет Авторські програми Ексклюзив Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах Черкащина

Лікар Олександр Прокопчук: жир на животі небезпечніший за зайві кілограми – перевіряйте талію

26.02.2026 editor
TV сюжет Життя Сміла

У Смілі хочуть спростити облаштування паркомісць для людей з інвалідністю

25.02.2026 editor
TV сюжет Випадки Сміла

У Смілі п’яна водійка збила пішохода та намагалася втекти з місця ДТП

25.02.2026 editor