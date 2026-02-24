«Незламна воля»: в Черкасах презентували символічну марку до річниці великої війни

Сьогодні Укрпошта ввела в обіг поштову марку «Незламна воля». Її випуск приурочено до 4-ї річниці повномасштабної російсько-української війни й присвячено боротьбі України за незалежність, яка триває з 2014 року.

Поштова марка — це справжній носій пам’яті. Починаючи з 2022 року, вона фіксує історію шляху нашої країни в цій війні. І цей випуск не є винятком: він символізує незламність українського народу, вдячність кожному військовому, який став на захист держави, пам’ять про тисячі загиблих на полі бою та шану кожному українцю — волонтерам, медикам, енергетикам і всім, хто щодня чинить спротив російському загарбнику.

Для погашення марки обрали дуже символічне місце — музей російсько-української війни. Уже вдруге тут проводять спецпогашення.

— Для мене це осередок у Черкасах, який справді збирає історію боротьби й зберігає пам’ять про ціну, яку військові та весь народ платять за нашу свободу. Це дуже символічно, — каже Анжела Гаврилова, директорка з розвитку мережі Черкаського регіону «Укрпошти».