У Черкасах до кінця травня повинні ліквідувати ямковість на дорогах — Бондаренко

editor

Бер 3, 2026

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко під час ранкового об’їзду міста заявив, що до кінця травня в Черкасах мають повністю усунути ямковість на дорогах.

За його словами, профільний департамент отримав доручення завершити основні роботи протягом березня, квітня та травня.

Місто також планує оперативно провести тендер на закупівлю асфальтобетонної суміші, щоб прискорити ремонт і покращити умови для водіїв.

Бондаренко зазначив, що зима цього року була надзвичайно суворою, через що значна частина дорожнього покриття зазнала руйнувань. Дороги, які перебувають на гарантії, ремонтуватимуть підрядники за власний рахунок. Інші ділянки, що обслуговує комунальне підприємство «Челуаш», відновлюватимуть коштом міського бюджету в межах ямкового ремонту.

Окрім дорожніх робіт, у місті планують провести місячник благоустрою та висадження дерев — орієнтовно наприкінці березня або на початку квітня.

Міський голова наголосив, що Черкаси мають бути прикладом господарювання для інших міст України.

YouTube player

editor

TV сюжет Головне Допомога Життя Офіційно Охорона здоров'я Сміла

Смілянська громада отримала подвоєну кількість препарату для пацієнта зі спинально-м’язовою атрофією

Бер 2, 2026
TV сюжет Сміла Спорт

Тріумф у Європі: танцівниці зі Сміли вибороли золото міжнародного чемпіонату

Бер 2, 2026
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

На перехресті вулиць Франка та Благовісна в Черкасах сталася ДТП

Лют 27, 2026

