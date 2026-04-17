ОБШУКИ НА ЧЕРКАЩИНІ: Суд розкриває схему бюджетних підрядів — причетна Тальнівська міськрада

На початку місяця ми вже писали про гучну історію з масовими обшуками та великою кількістю фігурантів, пов’язаних із Тальнівською громадою. Тоді це виглядало як рідкісний для Черкащини випадок, коли правоохоронці взялися за справу серйозно і без дріб’язку. Але далі запала тиша. Ні поліція, ні прокуратура так і не дали суспільству повної та зрозумілої картини. Тож доводиться читати судові документи і збирати все по шматках.

Із ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду Черкас від 17 березня 2026 року у справі №711/2558/26, провадження №1-кс/711/1882/26, у межах кримінального провадження №42025250000000086, випливає доволі проста і вже знайома логіка. Бюджетні гроші виділяються на укриття, реконструкції, ремонти, котельні та інші соціально важливі об’єкти. Потім з’являються підрядники, оформлюються договори, підписуються акти, а далі, за версією слідства, цифри на папері починають жити окремим життям від того, що реально зроблено.

І мова тут не про копійки, які хтось десь округлив у свій бік. В ухвалі фігурують договори на будівництво укриття майже на 29 мільйонів гривень, модульну котельню більш як на 9 мільйонів, реконструкцію майже на 22,7 мільйона, а також низку ремонтів по кілька мільйонів кожен. Тобто мова йде про десятки мільйонів бюджетних коштів, які проходили через цілком конкретні договори, підписані цілком конкретними людьми.

Ключовим підрядником у цій історії слідство називає ТОВ «Владом». Також в ухвалі фігурують ТОВ «Будкомфорт Умань», ТОВ «Добробут» та ТОВ «СУ №609 Спецбуд». Але найцікавіше те, що поруч із приватними структурами в матеріалах справи чітко видно і тальнівський комунально-владний контур. Йдеться про виконавчий комітет Тальнівської міської ради, відділ освіти Тальнівської міської ради та КП «Водоканал» Тальнівської міської ради. Тобто це вже не історія про те, як якийсь спритний підрядник вирішив десь щось «намалювати». Це вже виглядає як система, де бізнес без бюджетної опори не працював би так упевнено.

Серед прізвищ, які прямо фігурують в ухвалі, вказані Федорчук — директор ТОВ «Владом», якого слідство вважає організатором схеми, Василь Сілька — міський голова Тального, Руслан Яремчук — голова Паланської громади, Наталія Сарніцька, Наталія Книш, Сергій Мотузенко, а також інші посадові особи, пов’язані з підписанням документів, прийманням робіт, бухгалтерським супроводом і технічним наглядом. Якщо коротко, то набір там такий, що випадковістю це вже не назвеш навіть при великому бажанні.

Окрема іронія цієї історії в її географії. Паланка — це поруч із Уманню, другим за розміром містом Черкащини. Здавалося б, коли бачиш такі обсяги, такі підряди і такі цифри, логічніше було б почути про масштабні зловживання саме десь на великому уманському рівні. Але ні. До другого за розмірами міста області раптом стрімко дотягнулося маленьке Тальне. І якби це була історія про інвестиційний прорив, модернізацію чи несподіваний управлінський геній, можна було б навіть порадіти за успіхи тальнівської міськради. Але прокуратура Черкаської області, схоже, дивиться на ці досягнення без такого оптимізму і вбачає в них зовсім не прорив, а банальні зловживання.

Суд у своїй ухвалі виходить саме з того, що документи у справі мають суттєве доказове значення, а ризик їх зникнення, коригування чи іншого «покращення» є цілком реальним. Саме тому й було надано дозвіл на обшук та вилучення договорів, проєктно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, фінансових документів та електронних носіїв. Тобто йдеться не просто про оперативний інтерес, а про спробу встигнути забрати папери до того, як вони стануть надто охайними.

Якщо ж відкинути всю процесуальну обгортку, то перед нами доволі знайома конструкція. Є бюджет. Є підрядники. Є підписані договори. Є комунальні та владні структури Тального. Є великі суми. І є підозра, що між тим, що було профінансовано, і тим, що реально зроблено, утворився дуже вигідний для когось зазор.



І на цьому тлі найдивнішим залишається навіть не сама схема. Найдивніше — це тиша. Бо коли в історії фігурують десятки мільйонів, виконком, відділ освіти, водоканал, міський голова, директори структур і підрядники з правильними контактами, мовчання вже виглядає не як обережність слідства, а як окрема форма комунікації.