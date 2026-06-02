Міський голова Черкас розповів про дороги, відбудову після обстрілів, майбутнє приміських громад і городик для військкома

У розмові Валерій Воротник та Анатолій Бондаренко охоплюють широке коло питань життєдіяльності Черкас в умовах війни. Багато уваги приділено безпеці дорожнього руху, зокрема встановленню систем безперебійного живлення на світлофорах та боротьбі з порушниками ПДР. Міський голова пояснює причини затримок у ремонті доріг через здорожчання матеріалів та брак кадрів, а також критикує необхідність витрачати міський бюджет на дороги державного значення. Важливим блоком розмови є обговорення адміністративної реформи, де Бондаренко виступає за приєднання 20-кілометрової зони навколо Черкас до обласного центру. Також обговорюються політичні конфлікти, відновлення житла після обстрілів та створення нових громадських просторів, як-от історичний сквер на Замковому узвозі.
Головні тези
- Безпека на дорогах: Місто планує до зими обладнати більшість світлофорів акумуляторами, щоб вони працювали під час відключень світла. Патрульна поліція має жорсткіше контролювати швидкісний режим та дотримання комендантської години.
- Економічні виклики ремонту доріг: Через стрімке подорожчання бітумної емульсії та асфальту (на 1500 грн за тонну) підприємці масово відмовляються від тендерів, що змушує місто перераховувати ціни.
- Адміністративна інтеграція: Навколишні села фактично користуються міською інфраструктурою (школи, лікарні, вивіз сміття), тому створення єдиної 20-кілометрової зони навколо міста є економічно та науково обґрунтованим.
- Земля та громадський простір: Міська влада планує створити історичний сквер на Замковому узвозі замість надання земельних ділянок під городи окремим посадовцям, що викликає опір певних структур.
- Відновлення після обстрілів: Наразі триває експертиза пошкодженого панельного будинку для визначення можливості його відновлення. Є проблеми: пішли зовнішні і внутрішні тріщини, а це панельний будинок… Мешканці можуть отримати компенсацію за вибиті вікна у розмірі 6200 грн за м².
- Політика: Політичні конфлікти (зокрема дії Антона Яценка щодо відкликання депутатів) вважаються штучними та недоречними під час війни, коли пріоритетом є допомога ЗСУ