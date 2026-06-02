Міський голова Черкас розповів про дороги, відбудову після обстрілів, майбутнє приміських громад і городик для військкома

У розмові Валерій Воротник та Анатолій Бондаренко охоплюють широке коло питань життєдіяльності Черкас в умовах війни. Багато уваги приділено безпеці дорожнього руху, зокрема встановленню систем безперебійного живлення на світлофорах та боротьбі з порушниками ПДР. Міський голова пояснює причини затримок у ремонті доріг через здорожчання матеріалів та брак кадрів, а також критикує необхідність витрачати міський бюджет на дороги державного значення. Важливим блоком розмови є обговорення адміністративної реформи, де Бондаренко виступає за приєднання 20-кілометрової зони навколо Черкас до обласного центру. Також обговорюються політичні конфлікти, відновлення житла після обстрілів та створення нових громадських просторів, як-от історичний сквер на Замковому узвозі.

Головні тези

Безпека на дорогах: Місто планує до зими обладнати більшість світлофорів акумуляторами, щоб вони працювали під час відключень світла. Патрульна поліція має жорсткіше контролювати швидкісний режим та дотримання комендантської години.

Місто планує до зими обладнати більшість світлофорів акумуляторами, щоб вони працювали під час відключень світла. Патрульна поліція має жорсткіше контролювати швидкісний режим та дотримання комендантської години. Економічні виклики ремонту доріг: Через стрімке подорожчання бітумної емульсії та асфальту (на 1500 грн за тонну) підприємці масово відмовляються від тендерів, що змушує місто перераховувати ціни.

Через стрімке подорожчання бітумної емульсії та асфальту (на 1500 грн за тонну) підприємці масово відмовляються від тендерів, що змушує місто перераховувати ціни. Адміністративна інтеграція: Навколишні села фактично користуються міською інфраструктурою (школи, лікарні, вивіз сміття), тому створення єдиної 20-кілометрової зони навколо міста є економічно та науково обґрунтованим.

Навколишні села фактично користуються міською інфраструктурою (школи, лікарні, вивіз сміття), тому створення єдиної 20-кілометрової зони навколо міста є економічно та науково обґрунтованим. Земля та громадський простір: Міська влада планує створити історичний сквер на Замковому узвозі замість надання земельних ділянок під городи окремим посадовцям, що викликає опір певних структур.

Міська влада планує створити історичний сквер на Замковому узвозі замість надання земельних ділянок під городи окремим посадовцям, що викликає опір певних структур. Відновлення після обстрілів: Наразі триває експертиза пошкодженого панельного будинку для визначення можливості його відновлення. Є проблеми: пішли зовнішні і внутрішні тріщини, а це панельний будинок… Мешканці можуть отримати компенсацію за вибиті вікна у розмірі 6200 грн за м².

Наразі триває експертиза пошкодженого панельного будинку для визначення можливості його відновлення. Є проблеми: пішли зовнішні і внутрішні тріщини, а це панельний будинок… Мешканці можуть отримати компенсацію за вибиті вікна у розмірі 6200 грн за м². Політика: Політичні конфлікти (зокрема дії Антона Яценка щодо відкликання депутатів) вважаються штучними та недоречними під час війни, коли пріоритетом є допомога ЗСУ